• 23 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'dan bir transfer daha! Satın alma opsiyonuyla geliyor...
Transfer çalışmaları yoğun şekilde devam eden Galatasaray, Fatih Terim'in istediği futbolcular üzerine yoğunlaştı. Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı ekip sürpriz bir ismi gündemine aldı.
• 23 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet transferinde sona geldi. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım 3. transferine çok yaklaştı.
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