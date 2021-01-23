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• 23 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan bir transfer daha! Satın alma opsiyonuyla geliyor...

Transfer çalışmaları yoğun şekilde devam eden Galatasaray, Fatih Terim'in istediği futbolcular üzerine yoğunlaştı. Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı ekip sürpriz bir ismi gündemine aldı.

• 23 Ocak 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet transferinde sona geldi. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım 3. transferine çok yaklaştı.

2Halil ve Onyekuru açıklandı

Halil ve Onyekuru açıklandı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet transferinde sona geldi. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım 3. transferine çok yaklaştı.

3Diagne WBAnın kararını bekliyor

Diagne WBA'nın kararını bekliyor

Pandemi öncesi Çin'den transfer teklifi alan ancak gerçekleşmeyen Diagne, buradan gelen tekliflere rağmen, bir yandan da Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın kararını bekliyor.

4Aranan golcü italyada bulundu

Aranan golcü italya'da bulundu

Galatasaray, forvet transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı takım Diagne ve Falcao'dan oluşan forvet hattına takviye yapmak istiyordu ve aradığı ismi İtalya'da buldu.

5Hedef Simone Zaza

Hedef Simone Zaza

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Transfer çalışmalarında devam eden Galatasaray, forvet transferini Torino'dan Simone Zaza ile bitirmek üzere. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başından beri Serie A ekibi Torino'da forma giyiyor.

6Satın alma opsiyonuyla geliyor

Satın alma opsiyonuyla geliyor

Aslan, Serie A ekibi Torino'dan İtalyan golcü Simone Zaza'yı satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak üzere. Simone Zaza, bu sezon torino formasıyla 11 maçta 2 gol kaydetti.

712 milyon euro bonservis ödenmişti

12 milyon euro bonservis ödenmişti

Temmuz 2019'da La Liga ekibi Valencia'dan Torino'nun yolunu tutan Zaza, bir önceki sezon da kiralık olarak Torino'da forma giymişti. İtalyan ekibi Torino, Zaza'yı kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

815 gol 9 asist yaptı

15 gol 9 asist yaptı

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 4 milyon Euro olan Zaza, Torino formasıyla 2,5 sezonda 72 maça çıktı ve 15 gol 9 asist üretti.

9Milli formayı 18 kez giydi

Milli formayı 18 kez giydi

Zaza, kariyeri boyunca 346 maçta 112 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen Zaza, 18 maçta 2 gollük katkı sundu.

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