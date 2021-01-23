Son dakika - Galatasaray'dan bir transfer daha! Satın alma opsiyonuyla geliyor...

12 milyon euro bonservis ödenmişti Temmuz 2019'da La Liga ekibi Valencia'dan Torino'nun yolunu tutan Zaza, bir önceki sezon da kiralık olarak Torino'da forma giymişti. İtalyan ekibi Torino, Zaza'yı kadrosuna katmak için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.