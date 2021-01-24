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• 24 Ocak 2021 - 19:31 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya tepki! 'Terim acilen...'

Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Maltayaspor'a konuk oldu. Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar Emre Akbaba'ya tepki gösterdi.

• 24 Ocak 2021 - 19:31 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.

2Babel forvet

Babel forvet

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü. Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. 

3Yeni Malatya Stadının zemini tepki çekti

Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti

Karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

4Emre Akbabaya tepki

Emre Akbaba'ya tepki

Galatasaray'da taraftarlar Emre Akbaba'nın etkisiz oyununa tepki gösterdi. Emre Akbaba 84. dakikada oyundan alındı.

5Feghouli sakatlandı

Feghouli sakatlandı

İHA'nın haberine göre; maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı. Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6Yeni Malatyasporda 2 değişiklik

Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında takımını Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Afriyie Acquah, Youssuf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük ve Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkardı.

7Semih Kaya G.Saraya karşı 11de

Semih Kaya G.Saray'a karşı 11'de

Sarı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında kaleci Abdülsamed Damlu şans buldu. Hamzaoğlu, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Zeki Yavru'nun yerine ise Semih Kaya'ya savunmada görev verdi. Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Eray İşcan, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Bülent Cevahir ve Jetmir Topalli yer aldı.

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Emre Akbaba sahada o kadar yok ki hoca unuttu galiba.. Çıkmaması inanılmaz..

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Emre Akbaba Yıllık Maaş: 16 Milyon TL.. Taylan Antalyalı Yıllık Maaş: 2.2 Milyon TL. Tweet bu kadar..

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O değil de 22 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, son 15 dakikada oyuna girdi ve Emre Akbaba'nın 3 senedir yapamadığını yaptı. Emre'ye verilen şans artık bu çocuğa verilmelidir!

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Emre Akbaba’nın konsantrasyon eksikliği Malatya maçında iyice su yüzüne çıkıp takıma ciddi zarar vermeye başladı. Fatih Hocanın acilen bu konuda bir önlem alması gerekiyor...

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34 yaşındaki Arda Turan, 27 yaşındaki Emre Akbaba’dan daha çok koşuyor, daha çok çabalıyor ve hırsıyla maçı istiyor. Adeta sahadaki biz gibi mücadele ediyor. helal olsun kaptan...

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