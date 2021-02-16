Sporx
• 16 Şubat 2021 - 19:25 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'dan gizli transfer operasyonu! Fatih Terim ve Rui Costa...
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Süper Lig'de averajla zirveyi ele geçiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takımın listesinde Benficalı yıldız bulunuyor.
Sporx
• 16 Şubat 2021 - 19:25 • Son Güncelleme:
3
Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.
4
Ferro gelişmesi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Ferro transferinin gelişmeleri ve detayları...
5
Luyindama etkisi
Benfica'dan Francisco Ferro için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için bu transfer gerçekleşmedi.
6
Rui Costa ilişkisi kullanılacak
Valencia'ya kiralanan Ferro'nun performansı takip edilecek. Fatih Terim-Rui Costa ilişkisine güvenen Galatasaray cephesi, sezon sonunda Benfica'ya dönecek Ferro için tekrar hamle yapacak.
7
9
10