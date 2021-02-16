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Sporx
• 16 Şubat 2021 - 19:25 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan gizli transfer operasyonu! Fatih Terim ve Rui Costa...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Süper Lig'de averajla zirveyi ele geçiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takımın listesinde Benficalı yıldız bulunuyor.

Sporx
• 16 Şubat 2021 - 19:25 • Son Güncelleme:
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Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.

2Yeni sezon çalışmaları

Yeni sezon çalışmaları

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Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.

4Ferro gelişmesi

Ferro gelişmesi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Ferro transferinin gelişmeleri ve detayları...

5Luyindama etkisi

Luyindama etkisi

Benfica'dan Francisco Ferro için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için bu transfer gerçekleşmedi.

6Rui Costa ilişkisi kullanılacak

Rui Costa ilişkisi kullanılacak

Valencia'ya kiralanan Ferro'nun performansı takip edilecek. Fatih Terim-Rui Costa ilişkisine güvenen Galatasaray cephesi, sezon sonunda Benfica'ya dönecek Ferro için tekrar hamle yapacak.

7Sezonu Valenciada tamamlayacak

Sezonu Valencia'da tamamlayacak

Luyindama'nın alternatifi olarak görülen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

8Marcaonun partneri olacak

Marcao'nun partneri olacak

Marcao ile yeni sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile tekrar masaya oturacak.

91.91 boyunda

1.91 boyunda

1.91 boyunda 23 yaşındaki Portekizli stoper alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giydi.

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