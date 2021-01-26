• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'dan golcü bombası! Yıldız ismin kulübü transfere ikna oldu...
Dev arası transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. 3. imza için geri sayıma geçen Galatasaray, golcü oyuncunun kulübü ile bir kez daha temas kurdu.
• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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NEVZAT DİNDAR
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 2 imzayı resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların forvet transferinde ise yeni gelişmeler yaşandı.
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Dervişoğlu’na 3 milyon lira
Cim-Bom, yeni transferi Halil Dervişoğlu’nun sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.” Bu arada Halil, İngiltere’den geldiği için 7 gün karantinaya girdi. Bunun ardından takıma katılacak.
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Onyekuru’ya 750 bin euro
Cim-Bom, Henry Onyekuru’nun transferini resmen açıkladı. Monaco’ya yarım sezonluk kiralık bedeli olarak 650 bin euro verileceğini dile getiren Galatasaray, 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin euro karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonunun bulunduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılı oyuncu da yarım sezon için net 750 bin euro sabit transfer ücreti alacak.
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Diagne'ye izin yok
Teknik Direktör Fatih Terim’in, Mohamed transferi gerçekleşmeden Diagne’nin gidişine izin vermediği de kaydedildi. Halil Dervişoğlu ile birlikte ikinci bir golcüyü de yanında görmek isteyen Fatih Hoca’nın, bu nedenle Senegalli golcünün şimdilik ayrılmasını istemediği ifade edildi.
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