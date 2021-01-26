Son dakika - Galatasaray'dan golcü bombası! Yıldız ismin kulübü transfere ikna oldu...

Onyekuru’ya 750 bin euro Cim-Bom, Henry Onyekuru’nun transferini resmen açıkladı. Monaco’ya yarım sezonluk kiralık bedeli olarak 650 bin euro verileceğini dile getiren Galatasaray, 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin euro karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonunun bulunduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılı oyuncu da yarım sezon için net 750 bin euro sabit transfer ücreti alacak.