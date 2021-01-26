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• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan golcü bombası! Yıldız ismin kulübü transfere ikna oldu...

Dev arası transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. 3. imza için geri sayıma geçen Galatasaray, golcü oyuncunun kulübü ile bir kez daha temas kurdu.

• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 2 imzayı resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların forvet transferinde ise yeni gelişmeler yaşandı.

2Dervişoğlu’na 3 milyon lira

Dervişoğlu’na 3 milyon lira

Cim-Bom, yeni transferi Halil Dervişoğlu’nun sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.” Bu arada Halil, İngiltere’den geldiği için 7 gün karantinaya girdi. Bunun ardından takıma katılacak.

3Onyekuru’ya 750 bin euro

Onyekuru’ya 750 bin euro

Cim-Bom, Henry Onyekuru’nun transferini resmen açıkladı. Monaco’ya yarım sezonluk kiralık bedeli olarak 650 bin euro verileceğini dile getiren Galatasaray, 11 Haziran’a kadar 4 milyon 350 bin euro karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonunun bulunduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılı oyuncu da yarım sezon için net 750 bin euro sabit transfer ücreti alacak.

4Mostafa Mohamed transferinde yeni gelişme

Mostafa Mohamed transferinde yeni gelişme

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in açıkladığı listede bulunan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

5Zamelak tavır değiştirdi

Zamelak tavır değiştirdi!

Daha önce sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt veren Zamalek kulübünün yetkilileri, anlaşmaya sıcak baktıklarını iletti.

6Pazarlıklar yeniden başladı

Pazarlıklar yeniden başladı

23 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili öneriye olumlu dönen Mısır ekibi ile pazarlıklar yeniden başladı.

7Parayı peşin istedi

Parayı peşin istedi

Kulüp, yaşadığı finansal sorunlardan dolayı Galatasaray’dan 1+4 milyon doları peşin isterken, Galatasaray ise bunu ancak 3 taksitle ödeyebileceğini iletti.

81 milyon dolar peşin

1 milyon dolar peşin

Galatasaray’ın ilk planda transferin gerçekleşmesi durumunda 15 gün içinde 1 milyon doları peşin vermeyi kabul ettiği, kalan 4 milyon doların ise 2 taksitte yatırılmasını önerdiği bildirildi. Gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.

9Diagneye izin yok

Diagne'ye izin yok

Teknik Direktör Fatih Terim’in, Mohamed transferi gerçekleşmeden Diagne’nin gidişine izin vermediği de kaydedildi. Halil Dervişoğlu ile birlikte ikinci bir golcüyü de yanında görmek isteyen Fatih Hoca’nın, bu nedenle Senegalli golcünün şimdilik ayrılmasını istemediği ifade edildi.

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