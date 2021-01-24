Son dakika - Galatasaray'dan sağ beke sürpriz isim! Bombayı patlatıyor...

NEVZAT DİNDAR Galatasaray’da transferde son gündem, sağ bek oldu. Şampiyonluğa daha kolay ulaşabilme adına transfer isteyen, bunu da açık açık dile getiren Fatih Terim’in listesinde yer alan isimlerden Onyekuru yeniden takıma katılırken, İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Başakşehir ile de görüşmeler devam etmekte...