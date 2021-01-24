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• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan sağ beke sürpriz isim! Bombayı patlatıyor...

Galatasaray’da transferde gündem sağ beke yöneldi. Fatih Terim, Omar’ın çabuk dönemeyecek olması nedeniyle bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray’da transferde son gündem, sağ bek oldu. Şampiyonluğa daha kolay ulaşabilme adına transfer isteyen, bunu da açık açık dile getiren Fatih Terim’in listesinde yer alan isimlerden Onyekuru yeniden takıma katılırken, İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Başakşehir ile de görüşmeler devam etmekte...

2Omar’ın sözleşmesi askıya alındı

Omar’ın sözleşmesi askıya alındı

Ancak, Terim’in transferdeki önceliği, Omar Elabdellaoui’nin takımdan uzaklaşması karşısında sağ bek oldu.Yılbaşı gecesi bir kaza geçiren Omar’ın sözleşmesi mecburen askıya alındı.

3Sağ beke takviye kararı

Sağ beke takviye kararı

Bu sezonun sonuna kadar takıma dönmesi mümkün görünmeyen Norveçli futbolcunun yokluğu sonrasında sağ bek takviyesi kararı alındı.

4Linnes ve Şener yeterli değil

Linnes ve Şener yeterli değil

Terim’in, sağ bek için çeşitli alternatifler üzerinde durduğu belirtildi. Linnes ve Şener’i yeterli görmeyen tecrübeli teknik adamın, en kötü olasılıkla bir sağ bekin kiralanması fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

5Hedef İsmail Çokçalış

Hedef İsmail Çokçalış

Sarı-kırmızılılar için ilk aday, Bursaspor’un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış... Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle takımının son dört maçını kaçırmıştı ancak dün oynanan Adana Demirspor maçında görev aldı.

6Diagneye şartlı izin

Diagne'ye şartlı izin

Galatasaray’da West Bromwich Albion’a satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması gündemde olan Diagne’ye ancak golcü transferinden sonra izin çıkacağı belirtildi.

7Terim takviye istedi

Terim takviye istedi

Teknik direktör Fatih Terim’in, yapılacak takviye sonrası ancak bu gidişe izin vereceği bildirildi.

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