• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'dan sağ beke sürpriz isim! Bombayı patlatıyor...
Galatasaray’da transferde gündem sağ beke yöneldi. Fatih Terim, Omar’ın çabuk dönemeyecek olması nedeniyle bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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NEVZAT DİNDAR
Galatasaray’da transferde son gündem, sağ bek oldu. Şampiyonluğa daha kolay ulaşabilme adına transfer isteyen, bunu da açık açık dile getiren Fatih Terim’in listesinde yer alan isimlerden Onyekuru yeniden takıma katılırken, İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak Başakşehir ile de görüşmeler devam etmekte...
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