Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

"Boupendza'yı incelediler" Daha önce de Boupenza ile ilgilenen Ukrayna ekibi oyuncuya ikinci bir teklif yapacağı öğrenilirken Ertuğrul, "Lucescu'ya Boupendza'yı ben önerdim. 2 Mart'a kadar Ukrayna ve Rusya'da transfer açık. Forvete ihtiyaçları var. İki oyuncu alacaklar. Boupendza'yı incelediler."