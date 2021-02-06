• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde Aaron Boupendza için fırsat kollayan Aslan, sezon sonu için görüşmeleri rafa kaldırmıştı. Boupenza ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.
• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de oldukça hareketli geçen bir kış transfer dönemi geride kalırken, gerçekleşen transferler kadar yazılıp çizilmesine rağmen gerçekleşmeyen transferler de ön plana çıktı.
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