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• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününde Aaron Boupendza için fırsat kollayan Aslan, sezon sonu için görüşmeleri rafa kaldırmıştı. Boupenza ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de oldukça hareketli geçen bir kış transfer dönemi geride kalırken, gerçekleşen transferler kadar yazılıp çizilmesine rağmen gerçekleşmeyen transferler de ön plana çıktı.

2Boupendza dikkat çekti

Boupendza dikkat çekti

İsmi ligin dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ancak transferi çıkan pürüzler nedeniyle gerçekleşmeyen Hatayspor'un Fransız ekibi Bordeaux'dan kadrosuna kattığı Aaron Boupendza da bu oyunculardan biri.

3Gol krallığında lider

Gol krallığında lider

Ligdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran ve an itibarıyla kaydettiği 16 golle ligin en golcü ismi olan Boupenza için Türkiye'de transfer döneminin kapanmasıyla yeni gelişmeler yaşanıyor...

4Lucescunun radarında

Lucescu'nun radarında

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki organizasyonlarını yürüten Süreyya Ertuğrul, Radyospor'da katıldığı bir programda Boupenza için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

5Boupendzayı incelediler

"Boupendza'yı incelediler"

Daha önce de Boupenza ile ilgilenen Ukrayna ekibi oyuncuya ikinci bir teklif yapacağı öğrenilirken Ertuğrul, "Lucescu'ya Boupendza'yı ben önerdim. 2 Mart'a kadar Ukrayna ve Rusya'da transfer açık. Forvete ihtiyaçları var. İki oyuncu alacaklar. Boupendza'yı incelediler."

6Lucescuyu telefonda görüştürdüm

"Lucescu'yu telefonda görüştürdüm"

"Hatayspor - Fenerbahçe maçını da televizyondan birlikte izledim. Sonra Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan ile Lucescu'yu telefonda görüştürdüm. Ömer hoca, 'Biz bir oyuncu almadan, Boupenza'yı bırakmayız' dedi.

7Şartlarda anlaşamadılar

"Şartlarda anlaşamadılar"

"Türkiye'den pek çok kulüp, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Gerson Rodrigues'i istedi. Ömer hoca da Dinamo Kiev'den Rodrigues'i istedi. Transferin son günü olduğu için önce Rodrigues'in transferini önce yapalım, sonra Boupendza'yı yaparız dediler; ama ekonomik şartlarda anlaşamadılar."

8İkinci bir teklifte bulunacaklar

"İkinci bir teklifte bulunacaklar"

"Dinamo Kiev başkanı babası öldüğü için Antalya'ya gelemedi. Dinamo Kiev, Pazartesi günü dönüyor; ama 2 Mart'a kadar Ukrayna'da transfer devam ettiği için, Hatayspor'a ikinci bir teklifte bulunacaklar"

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