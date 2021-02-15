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Sporx
• 15 Şubat 2021 - 22:04 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Mostafa Mohamed haberi! Sözleşmede sürpriz...

Galaatsaray'da ara transfer döneminde takıma katılan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed performansıyla adından söz ettiriyor. Çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sporx
• 15 Şubat 2021 - 22:04 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti

2Derbide golünü attı

Derbide golünü attı

İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Mostafa Mohamed penaltıdan golünü atarak Galatasaray kariyerine golle başlamıştı. Mohamed, Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü atarak tarihi galibiyetin mimarı olmuştu.

3Gomisten sonra ilk

Gomis'ten sonra ilk

Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis’ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Golcü oyuncu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

4Mısırdan sürpriz iddia

Mısır'dan sürpriz iddia

Galatasaray ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Mostafa Mohamed için Mısır'dan flaş bir iddia geldi.

5Başka kulübe satılabilir

Başka kulübe satılabilir

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edildi.

6Sözleşme iddiası

Sözleşme iddiası

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

7Satın alma opsiyonu geçersiz olacak

Satın alma opsiyonu geçersiz olacak

Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacak.

8Aslan 4 milyondan fazla öderse yüzde 15lik pay olmayacak

Aslan 4 milyondan fazla öderse yüzde 15'lik pay olmayacak

Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek.

9Gelen teklife bağlı

Gelen teklife bağlı

Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verildi.

102 milyon dolar ödendi

2 milyon dolar ödendi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da.

112022ye kadar geçerli

2022'ye kadar geçerli

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 1 Temmuz 2022'ye kadar kullanma hakkına sahip. Bu tarihe kadar Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi için Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor

12KAP AÇIKLAMASI

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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