Sporx
• 15 Şubat 2021 - 22:04 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Mostafa Mohamed haberi! Sözleşmede sürpriz...
Galaatsaray'da ara transfer döneminde takıma katılan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed performansıyla adından söz ettiriyor. Çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sporx
• 15 Şubat 2021 - 22:04 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti
3
Gomis'ten sonra ilk
Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis’ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Golcü oyuncu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
5
7
9
11
12
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
13