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• 07 Şubat 2021 - 22:54 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaraylı Mostafa Mohamed için açıklama! Rekor bonservis...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da moraller üst seviyede. Yeni transfer Mostafa Mohamed'i üst üste 2 maçta ağları sarsması büyük yankı uyandırdı. Eski kulübü Zamalek'ten Mostafa Mohamed ile ilgili açıklama geldi. Öte yandan Mısırlı eski yıldız, Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

• 07 Şubat 2021 - 22:54 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olmuş ve mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.

2Alkış topladı

Alkış topladı

Bununla beraber Galatasaray adına gecenin adamı şüphesiz ki Mostafa Mohamed oldu... Sarı lacivertlilere karşı takımının tek golünü kaydeden Mohamed, büyük alkış topladı.

3Mostafa Mohamed 2de 2 yaptı

Mostafa Mohamed 2'de 2 yaptı

Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki santrfor, 54. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Mostafa Mohamed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan gol atmıştı. Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

4Efsane isim Mido konuştu

Efsane isim Mido konuştu

Cimbom'un, transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki golcü için ülkesinden önemli açıklamalar geldi. Mısır'ın efsane golcülerinden Mido, yaptığı konuşmada Mostafa Mohamed'in geleceğine ilişkin konuştu.

520 milyon euroya satılacak

"20 milyon euroya satılacak"

Mido'nun Mostafa Mohamed ile ilgili basına verdiği demeçler şu şekilde oldu; "Mostafa Mohamed, Galatasaray ile bu seviyede oynamaya devam ederse, sadece 1-1.5 yıl içinde 20 milyon euroya satılacak"

6Fatih Terim ile çalışması önemli

"Fatih Terim ile çalışması önemli"

"Mohamed'in teknik ve kariyer yönetiminin yanı sıra, kişiliğini de geliştirecek bir isim var orada; Fatih Terim. Mohamed'in Zamalek'ten ayrılmasının ardından Fatih Terim ile çalışmasına ve ilk çıkışını onunla yapmasından memnunum."

7Tarihe geçti

Tarihe geçti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Fenerbahçe derbisinin 54. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve ezeli rekabetteki ilk golünü kaydetti. Mısırlı golcü ilk derbisinde atan futbolcular arasına girerek tarihe geçti.

8Zamalekten açıklama

Zamalek'ten açıklama

Mohamed için eski takımı Zamalek'in basın sözcüsü Issam Salem de açıklamalarda bulundu. Salem, Zamalek'in bonuslar kazanacağına yönelik çıkan haberleri değerlendirdi.

9G.Sarayda öne çıktı

"G.Saray'da öne çıktı"

Mısır'da ONTime Sports'a açıklamalarda bulunan Salem, "Mostafa Mohamed, büyük bir yeteneğe sahip olduğu için Galatasaray'da da şimdiye kadarki dönemde öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

10Klopp ile Mohamed Salahın ilişkisi gibi

"Klopp ile Mohamed Salah'ın ilişkisi gibi"

Mohamed'in Fatih Terim ile olan iyi ilişkisine de dikkat çeken Salem, "Liverpool'da Jurgen Klopp ile Mohamed Salah'ın ilişkisi, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Mostafa Mohamed arasında tekrarlanacak" dedi.

11Bonus maddesi yok

Bonus maddesi yok

Mısır basınında oyuncunun gol atmasıyla Zamalek'in bonuslar kazanacağına yönelik çıkan haberleri de değerlendiren Issam Salem, yapılan anlaşmada böyle bir madde olmadığını dile getirdi.

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