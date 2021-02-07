• 07 Şubat 2021 - 22:54 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaraylı Mostafa Mohamed için açıklama! Rekor bonservis...
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da moraller üst seviyede. Yeni transfer Mostafa Mohamed'i üst üste 2 maçta ağları sarsması büyük yankı uyandırdı. Eski kulübü Zamalek'ten Mostafa Mohamed ile ilgili açıklama geldi. Öte yandan Mısırlı eski yıldız, Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.
• 07 Şubat 2021 - 22:54 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olmuş ve mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.
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Mostafa Mohamed 2'de 2 yaptı
Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki santrfor, 54. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi. Mostafa Mohamed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan gol atmıştı. Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.
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