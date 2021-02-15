Son dakika - Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına Rachid Ghezzal damgası! Tarihe geçti...

Necip sol bek Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu. Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala’nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi. Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı. Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.