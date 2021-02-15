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• 15 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:

Son dakika - Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına Rachid Ghezzal damgası! Tarihe geçti...

Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleye ise Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal damga vurdu. Ghezzal'ın attığı gol sosyal medyayı salladı.

• 15 Şubat 2021 - 17:32 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.

2Necip sol bek

Necip sol bek

Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu. Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala’nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi. Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı. Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.

3Cenk Tosun, Süper Ligde maç kadrosuna girdi

Cenk Tosun, Süper Lig'de maç kadrosuna girdi

Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı. Öte yandan, karşılaşmadan önce Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

4Rachid Ghezzal damgası

Rachid Ghezzal damgası

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma performansıyla katkı sağlamaya devam ediyor.

5Tarihe geçti

Tarihe geçti

Beşiktaş'ta 17 lig maçında 10 asist yapan Rachid Ghezzal, ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu olarak tarihe geçti.

610 asist 1 gol

10 asist 1 gol

Sezon başında yaptığı asistlerle, Beşiktaş için birçok maçta kadar adamı olan Rachid Ghezzal, Ankara'da oynadıkları Gençlerbirliği maçında bu kez gol atarak öne çıktı. 4. dakikada Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından harika ayak içi vuruşla topu tam 90'a gönderdi. 17 maçta forma giyen Rachid Ghezzal 10 asist 1 gol kaydetti.

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rachid ghezzal quaresma'nın bi tık üstü adem ljajic'in bir tık altı...

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GHEZZAL NAPTIN SEN YEĞEN YAV

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Ghezzal'ın golüne şapka çıkarılır

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Ghezzal Bey napıyosunuz öyle gol mü atılır ciğerimizi söktün reis hırs'a bak sizi seviyorum mükemmelsiniz

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Ghezzal'ın golünden sonra bjk şampiyon ilan edilmeli

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Ghezzal çok iyi oynuyordur, Ama kiralıktır

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Ghezzal'ın attığı golü Mesut atsa herhalde 3 sene konuşurlardı :

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ghezzal çok fiyakalı goldü bee

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