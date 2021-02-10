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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Göksel Gümüşdağ sözleşmenin detaylarını resmen açıkladı! İrfan Can ve Fenerbahçe...
• 10 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:

Son dakika | Göksel Gümüşdağ sözleşmenin detaylarını resmen açıkladı! İrfan Can ve Fenerbahçe...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye konuştu...

• 10 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:
1Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi
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Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin renklerine katmak için büyük savaş verdiği İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

21 Şubatta Fenerbahçeye imza attı

1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza attı

Süper Lig'in iki devi, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, milli yıldız 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

3Anlaşmanın detaylarını açıkladı

Anlaşmanın detaylarını açıkladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı.

4Attila Gökçeye konuştu

Attila Gökçe'ye konuştu

Başkan Gümüşdağ konuyla ilgili Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye açıklamalarda bulundu. İşte yazıdan o bölüm...

5Ölüm grubunda oynadık

"Ölüm grubunda oynadık"

"Başakşehir Başkanı, kulübün kuruluşundan beri (2014) yedinci sezonu yaşadıklarını, geçen 6 sezonda hep ilk dörtte olduklarını, beşinci bile olmadıklarını anımsattı. “Çok hızlı ve sorunlu haftalar geçirdik” dedi, “Pandemi ile sıkışan takvimde şampiyon olduk. Sınırlı bir kutlama yaptık. Avrupa mücadelesini sürdürdük. Şampiyonlar Ligi’nde ölüm grubu diye adlandırılan bir grupta oynadık.

6Irkçı davranışları protesto ettik

"Irkçı davranışları protesto ettik"

Webo, Demba Ba’nın Paris’te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain’le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.

7Okan Buruk Hocamız da yıprandı

"Okan Buruk Hocamız da yıprandı"

Okan Buruk Hocamız da yıprandı Benim 30 yıllık arkadaşım.. Olayı krize dönüştürmemek için ayrıldık. Şimdi başarısını ve bilgisini kanıtlamış Aykut Kocaman’la beraberiz. Bu zor günleri geride bırakıp üst sıralara döneceğimize inanıyorum

8Fatih Terim ve Ali Koç istedi

"Fatih Terim ve Ali Koç istedi"

İrfan Can transferine dönersek… Başakşehir Başkanı anlatıyor: “İrfan’ı Galatasaray’da Fatih Terim, Fenerbahçe’de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç’la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş.

9Deniz Türüçün bonservisini aldık

"Deniz Türüç'ün bonservisini aldık"

İşte hesap: 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç’ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız.

10Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor

"Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor"

Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz’e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü.” 

11Balattaki alt yapı tesislerini bitirmeye çalışıyor

"Balat'taki alt yapı tesislerini bitirmeye çalışıyor"

Bir de dip notu: Gümüşdağ şu günlerde takımdan çok Balat’daki alt yapı tesislerini bitirmeye çalışıyor, “Kulübün geleceği orada” diyor...  

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