• 10 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:
Son dakika | Göksel Gümüşdağ sözleşmenin detaylarını resmen açıkladı! İrfan Can ve Fenerbahçe...
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı. Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye konuştu...
• 10 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin renklerine katmak için büyük savaş verdiği İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu.
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"Ölüm grubunda oynadık"
"Başakşehir Başkanı, kulübün kuruluşundan beri (2014) yedinci sezonu yaşadıklarını, geçen 6 sezonda hep ilk dörtte olduklarını, beşinci bile olmadıklarını anımsattı. “Çok hızlı ve sorunlu haftalar geçirdik” dedi, “Pandemi ile sıkışan takvimde şampiyon olduk. Sınırlı bir kutlama yaptık. Avrupa mücadelesini sürdürdük. Şampiyonlar Ligi’nde ölüm grubu diye adlandırılan bir grupta oynadık.
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"Irkçı davranışları protesto ettik"
Webo, Demba Ba’nın Paris’te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain’le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.
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"Fatih Terim ve Ali Koç istedi"
İrfan Can transferine dönersek… Başakşehir Başkanı anlatıyor: “İrfan’ı Galatasaray’da Fatih Terim, Fenerbahçe’de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç’la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş.
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