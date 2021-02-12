• 12 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | 'Arda Turan'ın hareketini kabul etmiyorum! Fatih Terim...'
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Fenerbahçe derbisi sonrasında soyunma odasından sonra söylediği sözler nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza aldı. Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher sarı kırmızılı takımdaki gündemi değerlendirdi
• 12 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
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İŞTE ŞENHER'İN YAZISI;
Galatasaray’ın sorunu, istikrarı bir türlü yakalayamaması. Bunun da en büyük sebebi Fatih Terim’in çok güvenip ilk 11’de sahaya sürdüğü bilhassa Belhanda ve Babel’in aksaması, fizik olarak üç günde bir oynanan maçları kaldıramamasıdır...
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Fenerbahçe derbisinde iki futbolcu da gayet iyi mücadele ettiler. Alanyaspor maçına bakıyorsunuz, aynı futbolcular takımı iki kişi eksik oynatıyor. Tabii hoca daha iyi bilir. Ama artık futbolda fizik gücün en üst seviyede değilse, sahada en iyi performansını koyamıyorsan, teknik de bir işe yaramıyor.
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Yedlin... Harika bir transfer. Yorumlara bakıyorum hücumda iyi, defansta kötü deniyor. Peki ben de başka bir şey söylemek istiyorum. Yedlin durmadan hücuma çıkan bir futbolcu. Peki o ileri gittiği zaman onun mevkiisini kimin durdurması lazım? Babel’in... Peki Babel’in o gücü var mı? Kesinlikle yok. Bu durumda Galatasaray’ın sağ tarafı sorunlar yaşıyor.
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Aynı şekilde Belhanda... Tekniği iyi mi? Tabii ki iyi. Peki rakip hücuma çıktığı zaman orta sahasına ne kadar yardım ediyor? Neredeyse sıfır. Gedson onun yerine oyuna giriyor, anında takımın sistemi değişiyor. Daha çok hücuma çıkıyor, gol pozisyonuna giriyor. En önemlisi de rakip atağa çıktığı zaman orta sahaya baskı yaparak onların oyununu bozuyor.
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Sol bekte Saracchi oynuyor, iki hafta sonra sakatlanıyor. Emre Taşdemir müzmin sakat. O mevkiide Ömer Bayram’da ısrar edilirse sorunlar da biter. Böylece Onyekuru’nun performansı artar. Taylan her maçta oynuyor, sakatlanmıyor... Bu da takımın en önemli ismi olmasını sağlıyor. Ama o da artık dinlenmek istiyor. O bölgede beğensek ya da beğenmesek Etebo’nun daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Hiç olmazsa hazır ve iyi mücadele ediyor.
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Son sözüm de Luyindama’ya... Evet Beşiktaş maçında hatalar yaptı. Alanya mücadelesinde aynılarını Marcao da yaptı. Ama Luyindama bir kalemde silinecek stoper değil. Onu da kazanmak lazım. Ben, Fatih Terim’in yeni transferlerden sonra elinin daha güçlendiğini düşünüyorum. Alanya maçı da herkese ders oldu. Onun da artık daha farklı düşünmesini bekliyorum.
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MHK bildiğini okuyor
Genç hakemlere sözüm yok, kendilerini ben de destekliyorum. Ama Abdülkadir Bitigen’in neden büyük maçlara verildiğini de anlayamıyorum. Kesinlikle daha o tecrübesi yok. Bakın Emre Kılınç’ı Antalyaspor maçında oyundan attı. Sonra yönettiği büyük takımların maçlarına bakıyorum daha sert pozisyonları görmezlikten geliyor. Dönüyorum Alanyaspor maçına... İlk gol öncesinde Donk’a yapılan faul değilmiş... Peki aynı pozisyonu Donk yapsa buna nasıl karar verilirdi sizce...
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Emre Kılınç’ın 18 içinde ayağına basılıyor. VAR’da oturan Halis Özkahya, orta hakemi uyarmıyor bile... Marcao’nun ikinci sarıdan kırmızı kartla atılması gerekmez miydi? Bunları da geçtim... 10 değişiklik oldu. Sahaya sağlık ekibi girdi. Maçın uzatmasının 5 dakika mı olması lazımdı? Şimdi dönüyorum MHK’ye... Abdülkadir Bitigen’i büyük takımların maçlarına verme sevdası nereden geliyor? Şayet böyle devam ederse çok yakında Bitigen’i kaybedeceksiniz. Benden söylemesi.
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