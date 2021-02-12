Son dakika haberi | 'Arda Turan'ın hareketini kabul etmiyorum! Fatih Terim...'

Sol bekte Saracchi oynuyor, iki hafta sonra sakatlanıyor. Emre Taşdemir müzmin sakat. O mevkiide Ömer Bayram’da ısrar edilirse sorunlar da biter. Böylece Onyekuru’nun performansı artar. Taylan her maçta oynuyor, sakatlanmıyor... Bu da takımın en önemli ismi olmasını sağlıyor. Ama o da artık dinlenmek istiyor. O bölgede beğensek ya da beğenmesek Etebo’nun daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Hiç olmazsa hazır ve iyi mücadele ediyor.