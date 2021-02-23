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• 23 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Başakşehir'de Edin Visca krizi! Resmen çöktü...

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan ve bu sezon küme düşme hattına kadar gerilemesiyle hayal kırıklığı yaşatan Medipol Başakşehir’de Edin Visca'nın yokluğu büyük etki yarattı.

• 23 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
1DÜŞEN İLK TAKIM
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DÜŞEN İLK TAKIM

Geçen sezon şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir, gidişatı durduramazsa ligden düşerek de ayrıca tarihe geçmiş olacak. Zira şampiyon olup ertesi sezon ligden düşen ilk takım olacak. Medipol Başakşehir tarihinin efsanesi mertebesine yükselen Edin Visca'nın bu yıl yaşadığı sakatlıklar Medipol Başakşehir'in düşüşünde büyük rol oynadı.

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25 MAÇTA 24 PUAN

Boz Baykuş'lar şu ana kadar 25 maçta sadece 24 puan topladı. Ve bu puanların 21'inde Visca sahadaydı. Bu sezon 15 maça çıkan Visca'nın oynadığı maçlarda Başakşehir, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik alarak 21 topladı. Visca, 5 gol kaydederken, 5 de asiste imza koydu. Boşnak yıldız, buna rağmen skora en çok katkı yapan isim olmayı sürdürüyor takımda.

3GALİBİYET YOK

GALİBİYET YOK

Turuncular, son galibiyetlerini 10 Ocak'ta Ankaragücü'ne karşı alırken de sahada Visca vardı. Ancak 31 yaşındaki forvet oyuncusu sakatlandığından bu yana Başakşehir galibiyet yüzü göremiyor.

4SADECE 2 BERABERLİK

SADECE 2 BERABERLİK

Visca'sız son dönemde Başakşehir sadece 2 beraberlik alırken, sahadan 6 kez de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Okan Burak teknik direktörlükten ayrılırken, göreve Aykut Kocaman geldi.

5SAKATLIĞI BİLİNMİYOR

SAKATLIĞI BİLİNMİYOR

Ağrıları olduğu gerekçesiyle Sivasspor maçında kadroya alınmadığı açıklanan Visca, 10 Ocak'tan bu yanadır sahalardan uzak. Kulüpten oyuncunun sakatlığına dair detaylı bir bilgi de verilmiş değil.

6EN İSTİKRARLI OYUNCU

EN İSTİKRARLI OYUNCU

2011 yılında Başakşehir'e gelen Edin Visca, 367 maça çıkarken 106 gol ve 105 asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. Visca, Süper Lig'in en istikrarlı futbolcuları listesinde ilk sıralarda bulunuyor.

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