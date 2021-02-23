Son dakika haberi | Başakşehir'de Edin Visca krizi! Resmen çöktü...

25 MAÇTA 24 PUAN Boz Baykuş'lar şu ana kadar 25 maçta sadece 24 puan topladı. Ve bu puanların 21'inde Visca sahadaydı. Bu sezon 15 maça çıkan Visca'nın oynadığı maçlarda Başakşehir, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik alarak 21 topladı. Visca, 5 gol kaydederken, 5 de asiste imza koydu. Boşnak yıldız, buna rağmen skora en çok katkı yapan isim olmayı sürdürüyor takımda.