• 25 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Bomba gibi sözler! 'Mesut Özil'e ahlak dersi verebilecek belki de son adamsın...'
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil dün resmen imzayı attı ve takımıyla ilk idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözleriyle ilgili Milliyet Gazetesi editörlerinden Levent Kalkan'dan çarpıcı bir yazı geldi.
• 25 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen açıkladı! Milliyet Gazetesi'nden Levent Kalkan geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncu için yorum yapan Burak Yılmaz ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
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'O günlerde Alman devlet televizyonu ARD'nin İstanbul'da yaşayan Türk muhabirinden sürpriz bir telefon aldım. Gazeteye gelerek, Mesut Özil özelinde benimle bir röportaj yapmak istediklerini söyledi. Kabul ettim, öğleden sonra Alman kameramanla birlikte geldi. Röportaj tam 45 dakika sürdü. Spor servisimizin içinden bir sürü detay görüntü de aldılar, röportajı bitirip gittiler...'
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'Türk muhabir röportajın ertesi gün ARD'nin sabah bülteninde yayınlanacağını söylemişti, yayınlanmadı. Arkadaşı arayıp durumu sordum, "Biz hazırlayıp gönderdik, bugün yarın yayınlanır" dedi ama yine hiçbir şey ekrana gelmedi... Açıkçası yayınlamalarını beklemiyordum zaten... Çünkü röportajda onların duymak istediklerini söylememiştim. Aksine sonuna kadar Mesut Özil'in arkasında durmuştum...'
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'Konunun siyasi boyutunu insanlar farklı yorumlayabilir. Ancak Alman medyası ve Alman Futbol Federasyonu'nun Mesut'a karşı takındığı tavır son derece rahatsız ediciydi benim için... Sahneye koymak istedikleri film, Mesut'un balyoz gibi vedasıyla bitti ve kaybeden bence Almanya oldu... Mesut gibi bir süper yıldızı daha 29 yaşındayken kaybettiler ve hala onun klasında bir 10 numaraya sahip değiller... Belki de hiçbir zaman olamayacaklar...'
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'Mesut'u seven ve futboluna hayranlık duyan bir gazeteci olarak o günlerde yaşadığım kızgınlığın daha fazlasını hissediyorum bugünlerde... "Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim... Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini hiç duymadım. Öyleyse ben neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" diye sormuştu Mesut veda mektubunda, kellesini isteyen Almanlara...'
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'Mesut Özil'in Türk kimliğini korumaya çalıştığı için önce Almanlar ve daha sonra Arsenal kulübü tarafından bir anda defterden silinerek, "istenmeyen adam" ilan edildiği günlerde siz, Mars'ta mı yaşıyordunuz! Tarihe geçen, "Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim" cümlesinden ne anlıyorsunuz Allah aşkına? Bu sözler; aslını, Türklüğünü reddeden bir futbolcunun ifadeleri olabilir mi? Uzun yıllar önce yapılmış bir milli takım tercihi üzerinden, bir grup holigana hoş görünmek için bu kadar saçmalamak size yakışıyor mu?'
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'Peki, Galatasaray şampiyon olunca veya önemli bir transfer yapınca çok takipçili sosyal medya hesabından "kükreyen aslan" paylaşan ekonomi profesörünün, geçtiğimiz günlerde durup dururken futbolun karın doyurmadığı yazması tesadüf mü sizce? Falcao gelince, vay vay vay... Mesut gelince vah vah vah, öyle mi? Yemezler beyfendi!'
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