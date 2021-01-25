Son dakika haberi | Bomba gibi sözler! 'Mesut Özil'e ahlak dersi verebilecek belki de son adamsın...'

'Konunun siyasi boyutunu insanlar farklı yorumlayabilir. Ancak Alman medyası ve Alman Futbol Federasyonu'nun Mesut'a karşı takındığı tavır son derece rahatsız ediciydi benim için... Sahneye koymak istedikleri film, Mesut'un balyoz gibi vedasıyla bitti ve kaybeden bence Almanya oldu... Mesut gibi bir süper yıldızı daha 29 yaşındayken kaybettiler ve hala onun klasında bir 10 numaraya sahip değiller... Belki de hiçbir zaman olamayacaklar...'