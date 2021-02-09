Son dakika haberi | Erol Bulut'tan sürpriz Başakşehir maçı kararı! İlk 11'e dönüyor, Aykut Kocaman...

MESUT ÖZİL YEDEKTE Ara transfer döneminin bomba isimlerinden biri olan Mesut Özil, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 2. yarıda forma giymişti. Derbide gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan dünya yıldızı bu maçta da ikinci yarı görev yapacak.