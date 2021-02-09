SABAH - VOLKAN DEMİR
• 09 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Erol Bulut'tan sürpriz Başakşehir maçı kararı! İlk 11'e dönüyor, Aykut Kocaman...
Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibine 1-0 yenilen Fenerbahçe bu akşam Başakşehir ile kupada karşı karşıya geliyor. Erol Bulut büyük umutlarla transfer edilen yıldızı ilk 11'den keserken Başakşehir maçı kararını verdi.
SABAH - VOLKAN DEMİR
• 09 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe'de yeni transfer hakkında karar verildi! Sarı lacivertliler bu akşam Türkiye Kupası'nda ligde kötü günler geçiren Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
3
5
7
11
13
15
16