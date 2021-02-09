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SABAH - VOLKAN DEMİR
• 09 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Erol Bulut'tan sürpriz Başakşehir maçı kararı! İlk 11'e dönüyor, Aykut Kocaman...

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibine 1-0 yenilen Fenerbahçe bu akşam Başakşehir ile kupada karşı karşıya geliyor. Erol Bulut büyük umutlarla transfer edilen yıldızı ilk 11'den keserken Başakşehir maçı kararını verdi.

SABAH - VOLKAN DEMİR
• 09 Şubat 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni transfer hakkında karar verildi! Sarı lacivertliler bu akşam Türkiye Kupası'nda ligde kötü günler geçiren Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

2ŞİFRESİZ KANALDA

ŞİFRESİZ KANALDA

Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık hakem 3'lüsü yönetecek. ATV'de canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın Var hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

3DERBİ SONRASI YARA SARACAK

DERBİ SONRASI YARA SARACAK

Süper Lig'in 24. haftasında evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe avaraj ile 3. sırada. Ligin ilk sırasında yer alan Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanları 48.

4BULUT KARARINI VERDİ

BULUT KARARINI VERDİ

Derbi sonrası kötü performans ile eleştiri yağmuruna tutulan yeni transfer için son kararı teknik direktör Erol Bulut verdi.

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Derbi sonrası kötü performans ile eleştiri yağmuruna tutulan yeni transfer için son kararı teknik direktör Erol Bulut verdi. 46 yaşındaki teknik direktör genç oyuncuyu yedek soyunduracak. Fenerbahçe'nin Başakşehir muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde,

6HARUN TEKİN

HARUN TEKİN

Süper Lig maçlarının vazgeçilmez ismi Altay Bayındır yerine kupada Erol Bulut kalede Harun Tekin'e görev verecek.

7GÖKHAN GERİ DÖNÜYOR

GÖKHAN GERİ DÖNÜYOR

Erol Bulut defans hattında ise yine rotasyona gidicek. 46 yaşındaki teknik adam Gökhan Gönül, Lemos, Attila Szalai ve Caner Erkin'i sahaya sürmesi bekleniyor.

8SOSA - OZAN

SOSA - OZAN

Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle derbide Sosa ve Ozan Tufan ile başlayan teknik direktör Erol Bulut, Başakşehir'e karşı yine orta sahada bu ikiliye görev verecek.

9SİNAN -FERDİ-THIAM

SİNAN -FERDİ-THIAM

Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut hucüm hattını Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve son haftaların formda ismi Mame Thiam ile kurguluyor.

10CISSE FORVETTE

CISSE FORVETTE

Erol Bulut'un eski takımı Alanyaspor'dan transfer ettiği yıldız golcü Papiss Cisse bu gece kupa maçında ilk 11'de yer alıyor.

11MESUT ÖZİL YEDEKTE

MESUT ÖZİL YEDEKTE

Ara transfer döneminin bomba isimlerinden biri olan Mesut Özil, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 2. yarıda forma giymişti. Derbide gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan dünya yıldızı bu maçta da ikinci yarı görev yapacak.

12MERT HAKAN ARTIK YEDEK

MERT HAKAN ARTIK YEDEK

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mert Hakan forma giyemeyecek. Kötü performans nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan isim bu akşam yedek soyunacak.

13KOCAMAN KADIKÖYE DÖNÜYOR

KOCAMAN KADIKÖY'E DÖNÜYOR

Okan Buruk'un ayrılmasından sonra son şampiyon Başakşehir'in başına geçen Aykut Kocaman bu akşam Kadıköy'e geri dönüyor. Kocaman ilk maçında Galatasaray'a 2. maçında ise Karagümük'e kaybetmişti.

14EKSİK ÇOK

EKSİK ÇOK

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye karşı birçok eksiği bulunuyor. Son şampiyondaki eksik isimler Edin Visca, Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli sakatlıklarını nedeniyle forma giyemeyecek.

15KOCAMANIN F.BAHÇE MUHTEMEL İLK 11İ İSE ŞU ŞEKİLDE;

KOCAMAN'IN F.BAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Mert Günok, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

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