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• 05 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi son maçı! Ayrılık kararı, söz bile verdi...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipte ayrılık iddiası bomba gibi düştü.

• 05 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor.

2TRANSFER BOMBALARI ÜST ÜST

TRANSFER BOMBALARI ÜST ÜST

Ara transfer döneminde sıcak saatler yaşayan sarı kırmızılı ekipte kadroya Onyekuru, Gedson Martinez, Yedlid, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmıştı.

3DIAGNE ADAYA TRANSFER OLDU

DIAGNE ADA'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Senegalli golcü Diagne ile yollar ayrılmıştı. Yıldız golcü Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan.

4DERBİ SONRASI AYRILIK

DERBİ SONRASI AYRILIK

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı yıldız isimle derbi sonrası yollar ayrılıyor.

5FALCAO İÇİN BOMBA İDDİA

FALCAO İÇİN BOMBA İDDİA

Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

6ANLAŞMA SAĞLADI

ANLAŞMA SAĞLADI

Kolombiyalı yıldızın, MLS Ligi takımlarından Nashville SC ile anlaştığı, Fenerbahçe derbisinde son kez forma giydikten sonra ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi. ABD'de ara transfer dönemi 10 Şubat'ta başlayacak ve Radamel Falcao'nun ilk büyük transfer bombası olacağı ileri sürüldü.

7FALCAO İÇİN BİR İDDİA DAHA

FALCAO İÇİN BİR İDDİA DAHA

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Falcao'nun transferi hakkında yeni bir açıklama daha geldi.

8SÖZ VERİYORUM

'SÖZ VERİYORUM'

Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi olan ve sonrasında İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu hakkında Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Söz veriyorum" dedi. Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söyledi ve şu şekilde konuştu:

9SÖZ VERİYORUM ARACILIK EDECEĞİM

"SÖZ VERİYORUM ARACILIK EDECEĞİM"

"Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.

10KOLOMBİYA BASINI YAZDI: BASKI VAR

"KOLOMBİYA BASINI YAZDI: BASKI VAR"

Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS, ya Kolombiya olacağını belirtti. Millonarios kulübü taraftarlarının da yıldız futbolcuyu görmek istediklerini ve bu konuda yönetime baskı yaptıklarını yazdı.

11DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

İspanya'da tedavi olan ve yeniden takıma katılan Radamel Falcao da derbide forma bekleyen isimler arasında. İstanbul'a döner dönmez , "Derbide oynamak istiyorum" diyen Falcao idmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kolombiyalı yıldız futbolcuyu kafileye dahil etmesi bekleniyor.

125 GOL 2 ASİST

5 GOL 2 ASİST

30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Radamel Falcao sarı kırmızılı takımda bu sezon sadece 9 maçta forma giydi 5 gol ve 2 asiste imza attı. transfermarkt verilerine göre Kolombiyalı yıldızın piyasa değeri 3,5 milyon euro.

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