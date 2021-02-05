• 05 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi son maçı! Ayrılık kararı, söz bile verdi...
Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipte ayrılık iddiası bomba gibi düştü.
• 05 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor.
3
5
FALCAO İÇİN BOMBA İDDİA
Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve İspanya'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
7
8
'SÖZ VERİYORUM'
Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi olan ve sonrasında İstanbul'a dönen Kolombiyalı futbolcu hakkında Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Söz veriyorum" dedi. Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söyledi ve şu şekilde konuştu:
9
"SÖZ VERİYORUM ARACILIK EDECEĞİM"
"Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.
10
"KOLOMBİYA BASINI YAZDI: BASKI VAR"
Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS, ya Kolombiya olacağını belirtti. Millonarios kulübü taraftarlarının da yıldız futbolcuyu görmek istediklerini ve bu konuda yönetime baskı yaptıklarını yazdı.
11