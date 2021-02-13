• 13 Şubat 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar! Karagümrük maçında bugün...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Teknik patron Erol Bulut'tan sürpriz bir hamle geldi...
• 13 Şubat 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:
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Önce Galatasaray'a 1-0 kaybeden daha sonra Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Birçok eksiği bulunan sarı lacivertlilerde Erol Bulut ilk 11 için kararını verdi.
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SAAT 19:00'DA
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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