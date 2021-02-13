Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar! Karagümrük maçında bugün...
• 13 Şubat 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar! Karagümrük maçında bugün...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Teknik patron Erol Bulut'tan sürpriz bir hamle geldi...

• 13 Şubat 2021 - 10:38 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Önce Galatasaray'a 1-0 kaybeden daha sonra Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Birçok eksiği bulunan sarı lacivertlilerde Erol Bulut ilk 11 için kararını verdi.

2SAAT 19:00DA

SAAT 19:00'DA

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

3

LİGDE 3. SIRADA

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

4KARAGÜMRÜK 8. SIRADA

KARAGÜMRÜK 8. SIRADA

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

5İLK MAÇI FENER KAZANDI

İLK MAÇI FENER KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

6KARAGÜMRÜKTE TEK EKSİK

KARAGÜMRÜK'TE TEK EKSİK

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic maçta yer alamayacak.

7FENERBAHÇEDE 5 EKSİK

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı.

8KARAGÜMRÜKÜN MUHTEMEL İLK 11İ

KARAGÜMRÜK'ÜN MUHTEMEL İLK 11'İ

Atatatük Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karagümrük'ün sahaya çıkması beklenen ilk 11'i; Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec - Biglia, Castro, Ndao,Borini- Kemal Ademi

9BULUTUN MUHTEMEL İLK 11İ

BULUT'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fenerbahçe'de kalede ilk 11'in vazgeçilmez ismi Altay Bayındır yer alacak.

10NAZIM - CANER ERKİN

NAZIM - CANER ERKİN

Fenerbahçe'de sağ bekte Nazım Sangare - Sol bekte ise Caner Erkin görev yapacak.

11SZALAI - SERDAR

SZALAI - SERDAR

Ara transfer döneminde gelir gelmez ilk 11'e dahil olan Szalai yanında Serdar Aziz ile sahada olacak.

12SOSA - OZAN

SOSA - OZAN

Gustavo'nun yokluğunda ilk 11'e geri dönen Sosa, Ozan Tufan ile birlikte bugün orta sahanın ortasında görev yapacaklar.

13MERT HAKAN (MESUT ÖZİL)

MERT HAKAN (MESUT ÖZİL)

İrfan Can ve Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta 10 numara pozisyonunda Mert Hakan'ın görev yapması bekleniyor. Bulut, sürpriz bir karar ile MEsut Özil'e de ilk 11'e dahil edebilir.

14THIAM - SAMUEL

THIAM - SAMUEL

Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Thiam sol açıkta, yeni transfer Samuel ise sağ açıkta yer alacak.

15YENİ GOLCÜ VALENCİA

YENİ GOLCÜ VALENCİA

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni golcüsü Valencia. Samatta'nın düşük performansı nedeniyle bu akşam ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi.

16

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri - Olay sözler! '7 milyon euroya Harun Tekin'i...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Samatta krizi! 6 milyon Euro...

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz karar! Karagümrük maçında bugün...

Şoke eden olay! Kulüp toplantısında pornografik görüntü...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet