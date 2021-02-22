Son dakika haberi | Güntekin Onay'dan Erol Bulut'a yanıt: Yaşça büyüğüm...

'YAŞÇA BÜYÜĞÜM' Fenerbahçe'nin Göztepe'ye evinde 1-0 yenildiği maç sonrasında açıklamalarda bulunana yayıncı kuruluş sunucusu Erol Bulut'a şu şekilde cevap verdi. 'Maç öncesinde saha dışında kaldı. Konuşmak istemedi, Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır. Oyuncu grubuna yönelmesidir. Biz de bu stüdyoda saha içinde kalıyoruz. Sahada kalmak lazım. daha iyi oynamak için enerjini oraya aktarman lazım. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir. Fenerbahçe teknik direktörlüğü zor iştir. Dünyanın en zor işlerinden biridir.'