• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Güntekin Onay'dan Erol Bulut'a yanıt: Yaşça büyüğüm...
Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşmasında Kemal Ademi'nin kötü performansını eleştiren BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.
• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında evinde Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler 9. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 geri düştü ve maçta başka gol olmayınca şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
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BULUT'TAN TEPKİ
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maç sonrasında BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay'ın Kemal Ademi yorumu olay olmuştu. Dün gece maç öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Onay'a tepki gösterdi.
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'NEYİ KAST EDİYORLAR'
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Göztepe mücadelesi öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut "Yayıncı kuruluş ile aramızda olan sıkıntılar vardı. Biz adımımız attık ama yayıncı kuruluştan bize adım atılmadığını gördük. Fatih Karagümrük maçından sonra stüdyodan yapılan açıklamalar, Kemal Ademi'yle ilgili... Kalecinin üzerine vurduğuyla ilgili açıklamalar vardı. Neyi kast ediyorlar? Açıklama yapmalılar." ifadelerini kullandı.
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ONAY: İMADA BULUNMADIM
Ünlü sunucu Güntekin Onay, Fenerbahçe, Göztepe karşılaşması öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Onay "Bir imada bulunmadım. Kemal Ademi, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda da Fenerbahçe oyuncusu olmadığını söylemiştim. Bizimki tamamen performans eleştirisi. Karagümrük'te golü yok, izaha gerek var mı?" ifadelerini kullandı.
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'YAŞÇA BÜYÜĞÜM'
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye evinde 1-0 yenildiği maç sonrasında açıklamalarda bulunana yayıncı kuruluş sunucusu Erol Bulut'a şu şekilde cevap verdi. 'Maç öncesinde saha dışında kaldı. Konuşmak istemedi, Ben Erol Bulut'tan yaşça da büyüğüm. Benim tavsiyem, onun da saha içinde kalmasıdır. Oyuncu grubuna yönelmesidir. Biz de bu stüdyoda saha içinde kalıyoruz. Sahada kalmak lazım. daha iyi oynamak için enerjini oraya aktarman lazım. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir. Fenerbahçe teknik direktörlüğü zor iştir. Dünyanın en zor işlerinden biridir.'
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'TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 'Taraftarımızdan özür diliyoruz' dedi. Kaybedilen 3 puanı Trabzonspor maçında telafi etmek istediklerini belirten Bulut, ''Kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz bay geçti, diğer rakibimiz kazandı. İstemediğimiz bir yenilgi oldu. Bunu telafi edeceğiz. Trabzonspor'a karşı yapacak güçteyiz'' şeklinde konuştu.
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Oynamak istedikleri futbolu zeminin de kötü etkilediğini kaydeden 46 yaşındaki teknik adam, ''Oynadığımız oyuna baktığımızda oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor. Golle sonuçlandıramadığınız zaman, rakip de pozisyonları iyi değerlendirdi. Daha çok efor sarf etmemiz gerekiyordu. Defans anlamında iyi kapattılar. Zemin de biraz bozuktu. İstediğimiz oyunu engelledi'' diyerek sözlerini noktaladı.
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