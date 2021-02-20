Son dakika haberi | Mostafa Mohamed transferi mahkemelik oldu! Deprem etkisi...

"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE DE KİMSE ALAMAZ" "Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz. Mohamed'in Galatasaray’a çok yakıştığını belirten sarı-kırmızılı idareci, “Mohamed takıma katılalı fazla bir süre olmadı, fakat onu izlemekten herkes büyük keyif alıyor. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir sporcu." ifadelerini kullandı.