• 20 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Mostafa Mohamed transferi mahkemelik oldu! Deprem etkisi...
Ara transfer döneminde Galatasaray, Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etmişti. Müthiş bir başlangıç yapan Mohamed transferi mahkemelik oldu...
• 20 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:
Onur Dinçer / Skorer Özel
Onur Dinçer / Skorer Özel
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Galatasaray ara transfer döneminde Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralamıştı. Falcao'nun sakatlık sorunu ve Senegalli yıldızın ayrılışından sonra golcü transfer yapan sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed'i kiralamıştı.
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MAHKEMELİK OLDU
Galatasaray’ın kadrosuna kattığı yeni transferi Mostafa Mohamed için St Etienne kulübünü kötü bir sürpriz daha bekliyor. Fransız ekibi sarı-kırmızılılar ile girdiği transfer yarışını kaybederek yıldız futbolcuyu Cim Bom’a kaptırmasının ardından şimdi de mahkeme tehdidi ile karşı karşıya kaldı.
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TRANSFER ASKIYA ALINMIŞTI
Yeşil-beyazlıların başkanı, Mısırlı golcü için kulübüyle görüşme yürüttükleri süreçte Zamalekli idareciler için komisyonculuk imasında bulununca Zamalek Kulübü Fransız ekibiyle yapılan bu transfer görüşmelerini askıya almıştı. St Etienne’in devre dışı kalmasının ardından futbolcunun Galatasaray’a transferi resmiyete kavuşmuştu.
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YARGIYA GİDİYORLAR
St Etienne başkanının ifadelerini kabul edilemez olarak değerlendiren Zamalekli idarecilerin yargıya gitmeye hazırlandıkları ortaya çıktı. Mısır basınındaki haberlerde Zamalekli yöneticilerin konuyu yargıya taşıyacakları bildirildi. Mostafa Mohamed’i Galatasaray’a kaptıran St Etienne için şimdi de bu yönde bir can sıkıcı gelişme meydana geldi.
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MISIR BASININDAN FLAŞ İDDİA
Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu. Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.
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4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...
Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak. Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma geldiği dünden itibaren gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Fatih Terim’den de tam not alan Mostafa Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili noktayı koydu.
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SON NOKTAYI KOYDU
Mısır basını tarafından ortaya atılan “4 milyon doların üzerinde bir teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirebilir” iddiasına Milliyet aracılığıyla yanıt veren Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Mostafa Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."
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"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE DE KİMSE ALAMAZ"
"Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz. Mohamed'in Galatasaray’a çok yakıştığını belirten sarı-kırmızılı idareci, “Mohamed takıma katılalı fazla bir süre olmadı, fakat onu izlemekten herkes büyük keyif alıyor. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir sporcu." ifadelerini kullandı.
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