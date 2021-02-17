• 17 Şubat 2021 - 07:04 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Son şampiyon Başakşehir'de deprem! Küme düşme krizi...
Milliyet Gazetesi duayen yazarı Şansal Büyüka, Spor Toto Süper Lig ile ilgili 'Dobra Dobra' köşesinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Büyüka, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir'le ilgili tespitlerde bulundu.
• 17 Şubat 2021 - 07:04 • Son Güncelleme:
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BU İŞİN ŞAKASI YOK
Şaka gibi... Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon 24. hafta sonunda resmen tehlike bölgesinde, düşme adaylarının içinde... Ne oldu bu Başakşehir‘e? Çok nedeni var, en temel üç nedenini yazayım: -Clichy, hem savunmanın, hem hücum organizasyonun vazgeçilmez adamıydı. Gitti, sol savunma, sol ön ve hücum organizasyonu çöktü.
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-Bunu yazmak insana ızdırap veriyor ama doğru... Başakşehir savunmasında yıllardır kale gibi duran Epureanu, artık yenilen her golün sorumlusu gibi... Sakatlık sonrası kendini bulamadı. -Savunmadan sakatlık nedeniyle Caiçara‘nın, Skrtel‘in, Bolingoli’nin gidişi, hücumda Chadli ile özellikle Edin Visca‘nın eksilişi Başakşehir’i bitirdi. Sakın, “Bize bir şey olmaz” demeyin. Kötü oynuyorsunuz ve işin şakası yok...
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MESUT ÖZİL ETKİSİ
Fenerbahçe‘de Mesut Özil‘in ilk on birde başlamasından sonra iki görüntü ortaya çıktı.-Mesut yorulana kadar F.Bahçe: Futbol oynuyor.- Mesut yorulduktan sonra Fenerbahçe: Futbol oynamıyor.
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EN İYİ FUTBOL BEŞİKTAŞ'TA
Kötü futboldan kararan ruhumuzu, Beşiktaş‘ın keyif veren futbolu ile aydınlatıyoruz. Keşke bizim hocalar kazanmayı amaçladıkları kadar, iyi ve zevk veren futbolu da amaçları ve hedefleri arasına koyabilseler. Gözlerimiz görüyor, futboldan biraz olsun anlıyoruz. Bu ülkede en iyi futbolu tartışmasız Beşiktaş oynuyor. Beşiktaş şampiyon olur mu bilemem, ancak 25. hafta sonundaki gerçek şu; Beşiktaş, Süper Lig‘in şampiyon adayları Galatasaray‘dan, Fenerbahçe‘den, Trabzonspor’dan abartısız 2-3 gömlek daha iyi oynuyor.
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Futbol sadece rekabet değil... Futbolu sevenler, futbola tutku duyanlar için, iyi oyun, güzel oyun, hızlı, çabuk, yaratıcı ve zevk veren oyun son derece önemli... Bunların hepsi bu ülkede şu anda Beşiktaş’ta var. Yarın ne olur bilemem ama bugün Beşiktaş seyir zevki veren, sonuç veren, heyecanlandıran, mutlu eden futbolun tek adresi...
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'EZDİ BİTİRDİ'
Üstelik bu Beşiktaş, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe‘ye oranla daha kısıtlı transfer yapan, daha mütevazı bir kadro... Daha az para harcanılmış, paranın yanına akıl katılmış bir kadro... Kaybettiğinde bile... Beşiktaş‘ın arka arkaya 5 puan kaybettiği iki maçı hatırlayın. Hatay deplasmanı 2-2 bitti, bu ligin en iyilerinden Hatay bayılacak duruma geldi. Beşiktaş ezdi bitirdi. Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor’a yenildi, ama bir eksik oynamasına rağmen Trabzonspor’u neredeyse boğdu. Karagümrüklülerin 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra, “İyi takım olduğunu biliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk” dediklerini daha unutmadık.
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'BEŞİKTAŞ BİTMİYOR'
Beşiktaş hızlı oynuyor. Savunmadan sürekli dikine toplarla çıkıyor, yan yollara sapmıyor, şimdilerde “tek pas” oyununu da mükemmel oynamaya başladılar. Beşiktaş’ın savunmada kaldığı maçı hatırlamıyorum. Beşiktaş‘ın 90 dakikanın sonunu zor getirdiği maçı hiç görmedim. Maç bitiyor, Beşiktaş bitmiyor.
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Niye yazdım bunları: Kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü’nde oynarken, Fenerbahçe’ye aldırmak için nasıl uğraştığını, Altay‘ın kötü maçlarından sonra bile ısrarla nasıl oynattığını, nasıl destek olduğunu bilirim. Ersun Hoca gitti ama eseri Fenerbahçe’de dev adımlarla kariyer yapmaya doğru yürüyor. Yolun açık olsun Altay...
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