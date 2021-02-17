Son dakika haberi | Son şampiyon Başakşehir'de deprem! Küme düşme krizi...

'EZDİ BİTİRDİ' Üstelik bu Beşiktaş, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe‘ye oranla daha kısıtlı transfer yapan, daha mütevazı bir kadro... Daha az para harcanılmış, paranın yanına akıl katılmış bir kadro... Kaybettiğinde bile... Beşiktaş‘ın arka arkaya 5 puan kaybettiği iki maçı hatırlayın. Hatay deplasmanı 2-2 bitti, bu ligin en iyilerinden Hatay bayılacak duruma geldi. Beşiktaş ezdi bitirdi. Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor’a yenildi, ama bir eksik oynamasına rağmen Trabzonspor’u neredeyse boğdu. Karagümrüklülerin 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra, “İyi takım olduğunu biliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk” dediklerini daha unutmadık.