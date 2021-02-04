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• 04 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Süper Lig'de transfer dönemi bitti! Liste açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de transfer dönemi 1 Şubat gecesi sona erdi. Transfer bombalarının peş peşe patladığı ara transfer döneminde Fenerbahçe Mesut Özil ve İrfan Can'ı kadrosuna katarken Galatasaray Onyekuru, Gedson ve Yedlin'i kadrosuna kattı. Beşiktaş ise eski golcüsü Cenk'i transfer etti. Süper Lig'de bu transferlerden sonra takım değerleri de ortaya çıktı.

• 04 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de transfer dönemi biter bitmez Transfermarkt verilerine ligdeki takım değerleri ortaya çıktı. Yeni yıldızların gelişiyle takımların kadro değerleri de güncellendi ve toplamda ligin değeri 816 milyon Euro oldu.

2BB ERZURUMSPOR - 14.18 MİLYON EURO

BB ERZURUMSPOR - 14.18 MİLYON EURO

Manuel Da Costa, Aatif, Rashani, El Kabir ve Omolo gibi isimleri transfer eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadro değeri 14.18 milyok Euro oldu.

3GENÇLERBİRLİĞİ - 14.25 MİLYON EURO

GENÇLERBİRLİĞİ - 14.25 MİLYON EURO

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği SK, Sandro Lima, Spiridonovic ve Mugni gibi isimleri ara transfer döneminde kadrosuna kattı. Kırmızı siyahların takım değeri 14.25 milyon euro oldu.

4YUKATEL DENİZLİSPOR - 14.88 MİLYON EURO

YUKATEL DENİZLİSPOR - 14.88 MİLYON EURO

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Denizlispor, Ben Mohamed, Diskerud-Ahmed Yasin-Ali Yavuz Kol – Hasan Ayaroğlu – Kubilay Aktaş isimleri ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Takımın değeri ise 14.88 milyon euro oldu.

5ANTALYASPOR- 19.35 MİLYON EURO

ANTALYASPOR- 19.35 MİLYON EURO

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'un ara transfer döneminde transfer yasağı vardı. Kadrosuna yeni isimler katamayan Akdeniz ekibinin takım değeri 19.35 milyon Euro.

6KAYSERİSPOR - 19.43 MİLYON EURO

KAYSERİSPOR - 19.43 MİLYON EURO

Kayserispor transferde,FC Viitorul'dan santrfor Kevin Luckassen'i, Mjällby'den ön libero Besard Sabovic, Karagümrük'ten Ramazan Civelek, Konyaspor'dan Uğur Demirok, GZ Hendfeng'den santrafor Maglica, Lech Poznan'dan Karlo Muhar ve Bologna'dan stoper Nehuen Paz'ı renklerine bağladı. Takımın kadro değeri ise 19.43 milyon euro oldu

7HATAYSPOR - 19.8 MİLYON EURO

HATAYSPOR - 19.8 MİLYON EURO

Atakaş Hatayspor, Lyon'dan sol bek Youssouf Kone, Menemen Spor'dan Kamara, Altınordu'dan Mhammed Mert ve Eskişehirspor'dan Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Akdeniz ekibinin kadro değeri 19.8 milyon euro.

8YENİ MALATYASPOR - 19.98 MİLYON EURO

YENİ MALATYASPOR - 19.98 MİLYON EURO

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ara transfer döneminde Okyeman FC'dan Awuku ve Haqi Osman, Aigle Noir'den ön libero Nshimirimana, Musongati'dan stoper Ndizeye, Ascoli'den sağ kanat Aly Malle'yi renklerine kattı. Takımın kadro değeri ise 19.98 milyon euro oldu

9MKE ANKARAGÜCÜ - 20.5 MİLYON EURO

MKE ANKARAGÜCÜ - 20.5 MİLYON EURO

Ankaragücü, El Ahly'den golcü isim Badji, Akhisarspor'dan stoper Alperen Babacan, Erzurumspor'dan orta saha İbrahim Akdağ ve El Ahly'den santrafor Geraldo'yu transfer etti. Başkent temsilcisinin kadro değeri transfermarkt verilerine göre 20.5 milyon euro oldu

10KONYASPOR - 25.2 MİLYON EURO

KONYASPOR - 25.2 MİLYON EURO

Konyaspor Ocak ayı transfer döneminde Sarajevo'dan 10 numara Rahmanovic, Viking'den sol kanat Zymer Bytyqi, Rizespor'dan Diomande, Sivasspor'dan Barış Yardımcı, Galatasaray'dan Jesse Sekidika, Lyngby BK'dan santrfor Ertuğrul Teksen'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlıların kadro değeri 25,2 milyon euroya yükseldi.

11FATİH KARAGÜMRÜK - 26.23 MİLYON EURO

FATİH KARAGÜMRÜK - 26.23 MİLYON EURO

İstanbul temsilcisi Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti. Yıldızları transfer eden takımın değeri 26.23 milyon euro oldu

12GAZİANTEP FK - 26.43 MİLYON EURO

GAZİANTEP FK - 26.43 MİLYON EURO

Süper Lig'in formda ekiplerinden Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Bilal Basaçıkoğlu, Wolverhampton'dan stoper Miranda, Santa Clara'dan orta saha Rashid, Erzurumspor'dan sol bek Mücahit Albayrak ve Le Havre'den Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. Takımın transfermarkt.com verilerine göre değeri 26.43 milyon euro...

13GÖZTEPE - 28.6 MİLYON EURO

GÖZTEPE - 28.6 MİLYON EURO

Ege temsilcisi Göztepe, Ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor'dan eski golcüsü Jahovic'i, Trabzonspor'dan sağ kanat Diagbate, Anderlecht'ten orta saha oyuncusu Peter Zulj ve PAOK'tan Esiti'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızıların kadro değeri ise 28.6 milyon euro.

14SİVASSPOR - 30.1 MİLYON EURO

SİVASSPOR - 30.1 MİLYON EURO

Rıza Çalımbay'ın takımı Demir Grup Sivasspor Beşiktaş'tan sol kanat Tyler Boyd, Kasımpaşa'dan sağ bek Ahmet Oğuz ve Sancaktepe'den kaleci Emre Satılmış'ı transfer ederek Ocak ayını kapattı. Takımın kadro değeri 30.1 milyon euro...

15ÇAYKUR RİZESPOR - 33.28 MİLYON EURO

ÇAYKUR RİZESPOR - 33.28 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yeni hocası Sumudica ile sürpriz transferlere imza attı. Rizespor, CFR Cluj'dan orta saha oyuncusu Damjan Djokovic, Karagümrük'ten Erik Sabo ve Hacken'den golcü Söderlund'u transfer etti. Karadeniz ekibinin kadro değeri 33.28 milyon euro...

16AYTEMİZ ALANYASPOR - 35.9 MİLYON EURO

AYTEMİZ ALANYASPOR - 35.9 MİLYON EURO

Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ara transfer döneminde kulüpsüz olan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Eibar'dan sağ kanat Damian Kadzior, Konyaspor'dan kaleci Serkan Kırıntılı, Ksar'dan sol kanat El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı. Alanyaspor'un kadro değeri 35.9 milyon euro oldu.

17KASIMPAŞA - 36 MİLYON EURO

KASIMPAŞA - 36 MİLYON EURO

Kasımpaşa, GZ R&F'dan defans oyuncusu Dusko Tosic'i, Louisville City'den genç golcü Arda Bulut'u, Chelsea'den dünya yıldızı orta saha Danny Drinkwater'ı, RSC Anderlecht'den golcü Isaac Kiese Thelin, PSV Eindhoven'den stoper Derrick Luckassen ve CSKA Moskova'dan ön libero Kristijan Bistrovic kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisinin kadro değeri 36 milyon euro oldu

18BEŞİKTAŞ - 76,58 MİLYON EURO

BEŞİKTAŞ - 76,58 MİLYON EURO

eşiktaş sadece iki transfere imza attı. Siyah beyazlılar rekor ücretle Everton'a sattıkları Cenk Tosun'u kadrosuna katarken bir de Eskişehir'den genç futbolcu Bilal Ceylan'ı transfer etti. Süper Lig devinin kadro değeri ise 76,58 milyon euro

19BAŞAKŞEHİR - 80.55 MİLYON EURO

BAŞAKŞEHİR - 80.55 MİLYON EURO

Başakşehir, Milan'dan defans oyuncusu Duarte, Konyaspor'dan sağ kanat Ömer Ali Şahiner, Ittihad Kalba'dan kanat oyuncusu Junior Fernandes, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ve son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ndayishimiye kadrosuna kattı. Son şampiyonun kadro değeri 80.55 milyon euro

20TRABZONSPOR - 80.93 MİLYON EURO

TRABZONSPOR - 80.93 MİLYON EURO

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Bakasetas'ı, Gençlerbirliği'nden yine orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i ve Wolfsburg'dan 10 numara Yunus Mallı'yı transfer etti. Bordo Mavili ekibin kadro değeri 80,93 milyon euro...

21FENERBAHÇE - 93,05 MİLYON EURO

FENERBAHÇE - 93,05 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi yılın transferlerine imza atan Fenerbahçe dünyada ses getirdi. Attila Szalai ve Bright Osayi -Samuel'i takıma kazandıran sarı lacivertlilerin kadro değeri 93,05 milyon euro.

22GALATASARAY - 101.65 MİLYON EURO

GALATASARAY - 101.65 MİLYON EURO

Galatasaray'da transfer dönemini başarılı geçiren takımlardan oldu. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in ilk transferi Onyekuru oldu. Diagne'yi WBA'a gönderen sarı kırmızılı takım Zamalek'ten golcü isim Mostafa Mohamed'i, yine genç milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Newcastle'dan sağ bek Yedlin'i ve son olarak Benfica'dan yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etti. Sarı kırmızılıekibin kadro değeri ise 101.65 milyon euro.

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