• 04 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Süper Lig'de transfer dönemi bitti! Liste açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Süper Lig'de transfer dönemi 1 Şubat gecesi sona erdi. Transfer bombalarının peş peşe patladığı ara transfer döneminde Fenerbahçe Mesut Özil ve İrfan Can'ı kadrosuna katarken Galatasaray Onyekuru, Gedson ve Yedlin'i kadrosuna kattı. Beşiktaş ise eski golcüsü Cenk'i transfer etti. Süper Lig'de bu transferlerden sonra takım değerleri de ortaya çıktı.
• 04 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de transfer dönemi biter bitmez Transfermarkt verilerine ligdeki takım değerleri ortaya çıktı. Yeni yıldızların gelişiyle takımların kadro değerleri de güncellendi ve toplamda ligin değeri 816 milyon Euro oldu.
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KAYSERİSPOR - 19.43 MİLYON EURO
Kayserispor transferde,FC Viitorul'dan santrfor Kevin Luckassen'i, Mjällby'den ön libero Besard Sabovic, Karagümrük'ten Ramazan Civelek, Konyaspor'dan Uğur Demirok, GZ Hendfeng'den santrafor Maglica, Lech Poznan'dan Karlo Muhar ve Bologna'dan stoper Nehuen Paz'ı renklerine bağladı. Takımın kadro değeri ise 19.43 milyon euro oldu
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YENİ MALATYASPOR - 19.98 MİLYON EURO
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ara transfer döneminde Okyeman FC'dan Awuku ve Haqi Osman, Aigle Noir'den ön libero Nshimirimana, Musongati'dan stoper Ndizeye, Ascoli'den sağ kanat Aly Malle'yi renklerine kattı. Takımın kadro değeri ise 19.98 milyon euro oldu
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KONYASPOR - 25.2 MİLYON EURO
Konyaspor Ocak ayı transfer döneminde Sarajevo'dan 10 numara Rahmanovic, Viking'den sol kanat Zymer Bytyqi, Rizespor'dan Diomande, Sivasspor'dan Barış Yardımcı, Galatasaray'dan Jesse Sekidika, Lyngby BK'dan santrfor Ertuğrul Teksen'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlıların kadro değeri 25,2 milyon euroya yükseldi.
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FATİH KARAGÜMRÜK - 26.23 MİLYON EURO
İstanbul temsilcisi Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti. Yıldızları transfer eden takımın değeri 26.23 milyon euro oldu
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GAZİANTEP FK - 26.43 MİLYON EURO
Süper Lig'in formda ekiplerinden Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Bilal Basaçıkoğlu, Wolverhampton'dan stoper Miranda, Santa Clara'dan orta saha Rashid, Erzurumspor'dan sol bek Mücahit Albayrak ve Le Havre'den Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı. Takımın transfermarkt.com verilerine göre değeri 26.43 milyon euro...
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ÇAYKUR RİZESPOR - 33.28 MİLYON EURO
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor yeni hocası Sumudica ile sürpriz transferlere imza attı. Rizespor, CFR Cluj'dan orta saha oyuncusu Damjan Djokovic, Karagümrük'ten Erik Sabo ve Hacken'den golcü Söderlund'u transfer etti. Karadeniz ekibinin kadro değeri 33.28 milyon euro...
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AYTEMİZ ALANYASPOR - 35.9 MİLYON EURO
Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ara transfer döneminde kulüpsüz olan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Eibar'dan sağ kanat Damian Kadzior, Konyaspor'dan kaleci Serkan Kırıntılı, Ksar'dan sol kanat El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı. Alanyaspor'un kadro değeri 35.9 milyon euro oldu.
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KASIMPAŞA - 36 MİLYON EURO
Kasımpaşa, GZ R&F'dan defans oyuncusu Dusko Tosic'i, Louisville City'den genç golcü Arda Bulut'u, Chelsea'den dünya yıldızı orta saha Danny Drinkwater'ı, RSC Anderlecht'den golcü Isaac Kiese Thelin, PSV Eindhoven'den stoper Derrick Luckassen ve CSKA Moskova'dan ön libero Kristijan Bistrovic kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisinin kadro değeri 36 milyon euro oldu
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BAŞAKŞEHİR - 80.55 MİLYON EURO
Başakşehir, Milan'dan defans oyuncusu Duarte, Konyaspor'dan sağ kanat Ömer Ali Şahiner, Ittihad Kalba'dan kanat oyuncusu Junior Fernandes, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ve son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ndayishimiye kadrosuna kattı. Son şampiyonun kadro değeri 80.55 milyon euro
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