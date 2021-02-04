Son dakika haberi | Süper Lig'de transfer dönemi bitti! Liste açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

FATİH KARAGÜMRÜK - 26.23 MİLYON EURO İstanbul temsilcisi Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi ve genç Serhat Ahmetoğlu, Beşiktaş'tan Lens, Rosenborg'tan sağ bek Vegar Eggen Hedenstad, Trabzonspor'dan stoper Campi, SPAL'dan on numara Lucas Castro ve kulüpsüz olan Emre Çolak, Fabio Borini ile Bertolacci'yi transfer etti. Yıldızları transfer eden takımın değeri 26.23 milyon euro oldu