Son Dakika Haberleri | Arda Turan'dan ceza sonrası çok konuşulacak mahkeme hamlesi!

YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMAYACAK Galatasaray yönetimi de derbiden yaşanan olayların peşini bırakmamaya niyetli. Fatih Terim'in kamera görüntüleriyle kendisine küfür edenler aleyhine başlattığı hukuk mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim de benzer bir çalışma içine girdi.