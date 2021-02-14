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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika Haberleri | Arda Turan'dan ceza sonrası çok konuşulacak mahkeme hamlesi!
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• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Arda Turan'dan ceza sonrası çok konuşulacak mahkeme hamlesi!

Galatasaray'da Arda Turan'ın aldığı ceza sonrasında sular durulmuyor. Sarı-Kırmızılı ekip PFDK tarafından Arda Turan'a verilen ceza için gerekli adımları atarken, futbolcudan da çok konuşulacak hamle geldi.

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• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların kazandığı karşılaşmanın ardından yaşananlar kamuoyunda gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbi maçının ardından soyunma odasında sarf ettiği sözler nedeniyle 2 maç ceza alan Arda Turan, PFDK ve Tahkim Kurulu'na adeta savaş açtı.

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Fenerbahçe derbisi sonrasında bilgisi dışında paylaşılan videosu nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a verilecek ceza merak ediliyordu.

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TFF, resmi sitesinden duyurduğu PFDK kararlarında Galatasaraylı Arda Turan'a 2 remi müsabakadan men cezası vermişti.

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Galatasaray bu cezayı acil olarak Tahkim Kurulu'na taşırken, itirazı kabul edilmeyip tecrübeli futbolcunun cezası onanmıştı.

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Sosyal medyada yayınlanan videosu nedeniyle kendisine ceza verilmesine sert tepki gösteren Arda Turan'ın, PFDK ve Tahkim Kurulu aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağı ortaya çıktı.

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Tecrübeli futbolcunun davayı kazanması durumunda ise alacağı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağı öğrenildi.

8YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

YÖNETİM PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Galatasaray yönetimi de derbiden yaşanan olayların peşini bırakmamaya niyetli. Fatih Terim'in kamera görüntüleriyle kendisine küfür edenler aleyhine başlattığı hukuk mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim de benzer bir çalışma içine girdi.

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Ülker Stadı'na fazla seyirci alınması, 6222 sayılı yasa kapsamında gerekli şikayetlerin yapılması için dosyanın hazırlanması için hukuk kuruluna başvuruldu.

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