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• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Arda Turan'dan ceza sonrası çok konuşulacak mahkeme hamlesi!
Galatasaray'da Arda Turan'ın aldığı ceza sonrasında sular durulmuyor. Sarı-Kırmızılı ekip PFDK tarafından Arda Turan'a verilen ceza için gerekli adımları atarken, futbolcudan da çok konuşulacak hamle geldi.
Fotomaç
• 14 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların kazandığı karşılaşmanın ardından yaşananlar kamuoyunda gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
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Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbi maçının ardından soyunma odasında sarf ettiği sözler nedeniyle 2 maç ceza alan Arda Turan, PFDK ve Tahkim Kurulu'na adeta savaş açtı.
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Tecrübeli futbolcunun davayı kazanması durumunda ise alacağı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağı öğrenildi.
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