Son dakika haberleri: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bu açıklanamaz!

"SALİH VE BERKAN GERÇEKTEN İYİ" "Maça gelince… Galatasaray Onyekuru ile çok net üç gol pozisyonuna girdi. Son vuruşları hep dışarı attı. Mustafa’nın harika vuruşu direkten döndü. Bunun yanında Alanyasporlu Salih’in de topu aynı şekilde direğe isabet etti. Turuncu-yeşilliler rakibi kadar gol pozisyonuna girdi. Başta Muslera olmak üzere, Luyindama ve Marcao sezonun en iyi maçını oynadılar. Hiçbir hata yapmadılar. Sağ kanatta görev alan Tayfur ve Efecan ile diğer kanatta oynayan Moubandje ve Davidson bilhassa Yedlin’i ve Ömer’i epey hırpaladılar. Orta sahada Salih ve Berkan gerçekten çok iyi futbolcular."