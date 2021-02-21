• 21 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bu açıklanamaz!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşma bitti ama yankıları sürmeye devam ediyor. İşte detaylar...
• 21 Şubat 2021 - 08:28 • Son Güncelleme:
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YANKILARI SÜRÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor.
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ATTİLA GÖKÇE: MASKESİZ, MESAFESİZ, TERTEMİZ!
"Alanya’da gördük ki Mars’a inen uzay aracı Perseverance, dün de kaş-göz arasında santraya konmuş. Ne demek oluyor bu? Perseverance, bizim dilimizde “azim” anlamına geliyor. Kararlılık içeriyor.. Engelleri aşma kararlılığı. Fatih Terim ligde ve kupada hem de İstanbul’da, Alanyaspor karşısında oynadığı iki maçı da kaybetmiş olmalarının rövanşını “kararlılık” gösterisi ile almaya gelmişti."
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"ALANYASPOR'UN BEKLEMEDİĞİ TEHLİKELERE NEDEN OLDU"
"Peki nasıl işledi bu “kararlılık” ? Muslera ile… Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi, tuttuğu her topu oyuna sokarken, uzun atışlar yaptı.. Bu atışların çoğu da isabetliydi. Alanyaspor’un Salih, Berkan, Umut’tan oluşturduğu genç ve dinamik orta alanında didişmeye gerek görmüyordu Galatasaray. Geriden seri paslarla oyun kurup rakip ceza alanına ulaşmayı denemediler. Muslera’nın uzun erimli topları Onyekuru, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç’la buluşuyor, ev sahibi takımın hesaplamadığı tehlikelere neden oluyordu."
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"MUSLERA PRESTEN KURTULMAYI BİLDİ"
"Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçtan önce “Muslera dahil, tüm rakip oyunculara pres yapacaklarını” anlatmıştı.. Galatasaray zaman zaman Muslera gibi savunmanın da kullandığı uzun erimli toplarla bu presten ustaca kurtulmayı bildi. Orta alanda az sayıdaki sert ikili mücadelelerde oyun sık sık faullerle durduğunda uzun oynamanın ne kadar isabetli olduğu da anlaşılıyordu."
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"OYUN ÖYLE GELİŞMEDİ"
"Alanyaspor, ara transferde Bakasetas gibi üretken lider oyuncusunu Trabzonspor’a kaptırmıştı. Yine de bu kayıptan dolayı zayıfladıklarını kabul etmiyorlardı. Ama ev sahibi takımı tedirgin eden asıl konu, Galatasaray’ın özellikle Gedson Fernandes ve Muhammed’le beklenenin üzerinde güçlenmesiydi. Alanyaspor “pres”le bu gücü kırmanın hazırlığını yaptığı halde, oyun hiç de öyle gelişmedi."
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"MAÇ İKİ POZİSYONLA RENKLENDİ"
"Maç, Muhammed ve Salih’in karşılıklı olarak topu direğe vurdurdukları iki sivri pozisyonla renklendi. Arada Onyekuru’nun direk dibinden auta giden bir şutu da var.Fatih Terim’in uzun erimli toplara dayalı planı, Yedlin’in gönderdiği topla buluşan Emre Kılınç’ın golüyle işe yaradı."
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"İKİNCİ YARIDA GALATASARAY SAVUNDU"
"İkinci yarıda Alanyaspor daha etkin, Galatasaray daha savunmacı tablolar sergiledi. Babacar, Davidson, kale ağzında Tayfur, üst üste gol pozisyonlarına girdiler. Hele Caulker’in kale ağzında bir kafa vuruşu var ki ancak Muslera tutabilirdi o topu. Öyle oldu. Maçın yıldızı en az beş mutlak golü önlerken harikalar yarattı. İki hocanın oyuncu değiştirme hamleleri de maça renk ve heyecan taşıdı."
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"BABACAR'IN ATILMASI GEREKİYORDU"
"Önce hakemden başlayayım… Bu haftanın en önemli karşılaşması bu maçtı. MHK neden hem VAR’a hem de sahaya daha tecrübeli bir hakem tayin etmiyor? Alanya’daki buluşmada Babacar’ın ilk yarı oyundan atılması gerekirdi. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Luyindama’nın kulağına ayağının tabanıyla öyle bir tırpan atıyor ki, üç dikişle sahada tedavi olmasına yol açıyor. Bunun daha hafifini Diagne Beşiktaş maçında yaptı ve Cüneyt Çakır anında kırmızı kartı gösterdi."
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"BÖYLE ACEMİ BİR HAKEMİ..."
"Henry Onyekuru ceza sahası içinde tam topa vurmak üzereyken Umut arkadan rakibinin ayağına vuruyor. Bunun üzerine Nijeryalı futbolcu kendisini yerde buluyor. İşin ilginç yanı hadi orta hakem görmedi diyelim, VAR hakemi Emre Malok baş hakem Zorbay Küçük’ü neden uyarmıyor? Emre Malok bugüne kadar Süper Lig’de hiç maç yönetmedi. Böyle acemi bir hakemi neden bu kadar önemli bir maça veriyorlar? İnsanın aklına bin tane şey geliyor. Neden korkuyorum biliyor musunuz; bu kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının tadını çıkartamayacağız. Bunun da tek sebebi MHK olacak."
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"SALİH VE BERKAN GERÇEKTEN İYİ"
"Maça gelince… Galatasaray Onyekuru ile çok net üç gol pozisyonuna girdi. Son vuruşları hep dışarı attı. Mustafa’nın harika vuruşu direkten döndü. Bunun yanında Alanyasporlu Salih’in de topu aynı şekilde direğe isabet etti. Turuncu-yeşilliler rakibi kadar gol pozisyonuna girdi. Başta Muslera olmak üzere, Luyindama ve Marcao sezonun en iyi maçını oynadılar. Hiçbir hata yapmadılar. Sağ kanatta görev alan Tayfur ve Efecan ile diğer kanatta oynayan Moubandje ve Davidson bilhassa Yedlin’i ve Ömer’i epey hırpaladılar. Orta sahada Salih ve Berkan gerçekten çok iyi futbolcular."
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"HANGİ TAKIM OLURSA OLSUN ALANYASPOR..."
"Hangi takım olursa olsun Alanyaspor’u bu sahada zor yener. Galatasaray bunu başardı. Çok zorlansa da üç puanı almasını bildi. Zirve yarışında liderliğini devam ettirdi. Son olarak yine söylüyorum, hakemlerin bu yarışa müdahil olmamaları gerekir. Bunun için Serdar Tatlı’nın bilhassa hakem tayinlerinde daha titiz davranması gerektiğini düşünüyorum."
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