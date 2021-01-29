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• 29 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Başakşehir, Okan Buruk ayrılığını resmen açıkladı! Aykut Kocaman bombası...

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yaşanan şok gelişmenin ardından İstanbul ekibi teknik direktör arayışlarına başladı. Adaylar arasında en güçlü isim Aykut Kocaman. İşte detaylar...

• 29 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
SKORER ÖZEL
SKORER ÖZEL
1Şok ayrılık...
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Şok ayrılık...

Medipol Başakşehir şok gelişme yaşandı ve son şampiyon teknik direktör Okan Buruk'la yollarını ayırdığını açıkladı.

2Süper Ligde müthiş düşüş...

Süper Lig'de müthiş düşüş...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar, Süper Kupa'nın Trabzonspor'a kaybedilmesinin ardından ayrılık karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti.

3Başarılı futbolla tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır

"Başarılı futbolla tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı ""Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır.

4Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır

"Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır. Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

5Teknik direktör arayışları başladı

Teknik direktör arayışları başladı

47 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Medipol Başakşehir teknik direktör arayışlarına başladı.

6En güçlü aday Aykut Kocaman

En güçlü aday Aykut Kocaman

Skorer'in edindiği bilgiye göre adaylar arasında en güçlü isim Aykut Kocaman.

7En son Konyasporu çalıştırdı

En son Konyaspor'u çalıştırdı

Turuncu-lacivertli kulübün en son Konyaspor'u çalıştıran ve 9 Şubat 2020'de yeşil-beyazlı kulüpten ayrılan Aykut Kocaman'la önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.

8Arveladze şu an boşta

Arveladze şu an boşta

Diğer aday Aralık 2020'de sözleşmesi bittiği için Özbekistan ekibi Pakhtakor'dan ayrılan Şota Arveladze.

9Bu isimlerden biri olmazsa Avrupadan 2 hoca

Bu isimlerden biri olmazsa Avrupa'dan 2 hoca

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bu isimlerden biriyle anlaşma sağlanamaması halinde Avrupa'dan 2 hocayla görüşeceği öğrenildi.

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