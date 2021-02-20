Takvim
• 20 Şubat 2021 - 10:50 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'
Fenerbahçe sezon başından beri yaptığı transferlerle rakiplerinden daha fazla oyuncuyu kadrosuna katsa da golcü konusunda istediği seviyeye ulaşamadı.
Takvim
• 20 Şubat 2021 - 10:50 • Son Güncelleme:
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Golcüler tatmin etmedi
Sezon başından bu yana Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia'dan beklenen gol performansı alınamazken Kemal Ademi de yeterli forma şansı bulamadan Karagümrük'ün yolunu tuttu.
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Görüşmeleri yine Emre Belözoğlu yapıyor.
Gelecek sezon için mutlaka bir forvet alacak Fenerbahçe çalışmalarına şimdiden başlarken transfer görüşmelerini yine Sportif Direktör Emre Belözoğlu gerçekleştiriyor.
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Vedat Muriqi'yle telefon görüşmesi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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'Dönerse ilgileniriz'
Koç yaptığı açıklamada, 'Vedat'ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil.' açıklamasını yapmıştı.
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