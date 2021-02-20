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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'
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• 20 Şubat 2021 - 10:50 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'

Fenerbahçe sezon başından beri yaptığı transferlerle rakiplerinden daha fazla oyuncuyu kadrosuna katsa da golcü konusunda istediği seviyeye ulaşamadı.

Takvim
• 20 Şubat 2021 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Golcüler tatmin etmedi
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Golcüler tatmin etmedi

Sezon başından bu yana Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia'dan beklenen gol performansı alınamazken Kemal Ademi de yeterli forma şansı bulamadan Karagümrük'ün yolunu tuttu.

2Görüşmeleri yine Emre Belözoğlu yapıyor.

Görüşmeleri yine Emre Belözoğlu yapıyor.

Gelecek sezon için mutlaka bir forvet alacak Fenerbahçe çalışmalarına şimdiden başlarken transfer görüşmelerini yine Sportif Direktör Emre Belözoğlu gerçekleştiriyor.

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İlk görüşmeyi yaptı

Belözoğlu, Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyan bir yıldızla telefonla kontak kurdu ve görüşmelerin fitilini daha şimdiden ateşledi.

4Vedat Muriqiyle telefon görüşmesi

Vedat Muriqi'yle telefon görüşmesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

5Görüşme önceki gün yapıldı

Görüşme önceki gün yapıldı

Belözoğlu'nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

6Laziodan ayrılırsan kapımız açık

'Lazio'dan ayrılırsan kapımız açık'

Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

7Uyum sorunu yaşadı

Uyum sorunu yaşadı

Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

8Başkan Koç da açık kapı bıraktı

Başkan Koç da açık kapı bıraktı

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.

9Dönerse ilgileniriz

'Dönerse ilgileniriz'

Koç yaptığı açıklamada, 'Vedat'ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil.' açıklamasını yapmıştı.

10Sezon sonuna kadar görüşmeye devam

Sezon sonuna kadar görüşmeye devam

Vedat'la sahada da birlikte top koşturan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşıyla sezon sonuna kadar irtibatı koparmayacağı ve transferi bitirmek için uğraş vereceği belirtildi.

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