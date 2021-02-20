Son dakika haberleri - Belözoğlu yıldız golcüyle ilk görüşmeyi yaptı! 'Alo ben Emre abin...'

'Dönerse ilgileniriz' Koç yaptığı açıklamada, 'Vedat'ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil.' açıklamasını yapmıştı.