Son dakika haberleri - Olay sözler! '7 milyon euroya Harun Tekin'i...'

Terim “oğluna” sahip çıktı da!.. Fatih Terim çok akıllı bir insan. Alanyaspor’a elendikleri kupa maçından sonra ne yaptı ne etti, işi yine hakemlere bağladı. Bağlarken de konuyu Arda Turan’ın aldığı ceza ile ilişkilendirdi.Kadıköy’deki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Galatasaray soyunma odasında büyük sevinç vardı. Orası bir takımın en mahrem yeridir. Her şey konuşulur, yaşanır ve kalır. Günahı, sevabı, sevinci, hüznü, kapının dışına asla çıkmaz, çıkmamalı.