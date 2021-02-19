Son dakika haberleri - Deniz Sarıtaç'tan Skorer'e çok özel açıklamalar! 'Aykut Kocaman, Josef, Giuliano...'

- Josef'i konuşmak istiyorum. Nasıl gerçekleşti bu transfer? Souza gerçekten çok büyük bir profesyonel. Ailesini de tanıyorum, çok sık görüşüyoruz. Nasıl bir insan olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyorum. Kendisini ailesine ve işine adamış bir adam. Josef'in başarılı olacağına dair en ufak bir şüphem yoktu. Bu başarısıyla beraber taraftarlar da onu sahiplenecekti. Onların gönlünü kazanacaktı. Şu anda gelmiş olduğu nokta, aslında onun hak ettiğini görüyorum. Fenerbahçe - Beşiktaş kısmına geçecek olursak, arada bir Arabistan var. Arabistan olması bazı şeyleri değiştiriyor bana göre. Artık Fenerbahçe'den ayrılmış, Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmiş, Arabistan'dan sonra tekrar Türkiye'ye dönmek gibi bir isteği vardı zaten Josef'in. Orada yaşarken de "ileride bir gün, kontratım bittiğinde, Türkiye'ye dönmeyi istiyorum" diye bana söylüyordu hep. Kontratı bitmeden gerçekleşti bu durum. Bazı sebeplerden dolayı, sözleşmesini orada feshetti. Feshettikten sonra Türkiye'ye gelme isteğini dile getirdi.