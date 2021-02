Son dakika haberleri - Deniz Sarıtaç'tan Skorer'e çok özel açıklamalar! 'Aykut Kocaman, Josef, Giuliano...'

'Düşme sıkıntısı yaşamazlar' Saha içerisinde düzensiz bir Başakşehir ilerleyen dönemde görme fırsatı olmayacak. Zamanla o takımı, takım da onu anlayacaktır. Bu düzenin devamında Aykut Hoca, Başakşehir'i adım adım yukarıya çıkaracaktır. Düşme sıkıntısı yaşayacak gibi görmüyorum. Adım adım belirli bir düzenle, yukarıya doğru taşıyacaktır. Bunun için bir zaman lazım. Aykut Hoca'yla çalıştım ve kafasında net bir plan var. Net bir düzen var. Düzen kelimesinin altını çiziyorum, düzeni oturtabilmek diğer her şeyden daha zor gözüküyor. Her meslek grubunda. Biz düzen seven bir ülke değiliz. Düzensizliği, düzen haline getirmiş bir ülkeyiz. O düzeni istediği noktaya getirdikten sonra takımın düzeleceğini sanıyorum.