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A Spor
• 16 Şubat 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Erol Bulut neşteri vurdu! Fenerbahçe'de tam 4 ayrılık...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam bu kapsamda hem kadro maliyetini düşürmek hem de istemediği isimlerle yolları ayırıp yeni transferlere kaynak oluşturmak için 3 isimle yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca sarı-lacivertli takımda bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

A Spor
• 16 Şubat 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktör Erol Bulut takımdan ayrılmasını düşündüğü isimleri belirledi.

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Sezona dördüncü yıldızı takma hedefiyle başlayan ve 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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Üst üste 2 galibiyetle yeni döneme başlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilerek ritim kaybetti.

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Ligin 25. haftasında 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kanarya, lider Galatasaray'ın averajla arkasında bulunuyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe galibiyet serisi yakalamanın peşinde...

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Sezon başında geniş, rotasyonlu bir kadro kuran F.Bahçe, buna karşın takımdan istediği performansı alamadı. Teknik direktör Erol Bulut da, istediği verimi alamadığı isimlerle yolları ayırmak istiyor.

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Deneyimli teknik adam gönderilecekler listesini yönetime verirken, sarı-lacivertliler de hem bu sayede gelir elde edecek hem de kadro maliyetini azaltmış olacak. İşte o 3 futbolcu ve olası 1 sürpriz ayrılık...

7HARUN TEKİN

HARUN TEKİN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmalar sonucunda kaybeden F.Bahçe'de Harun Tekin eleştirilerin odağı oldu.

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31 yaşındaki file bekçisi, yaptığı hatalı hamleler sonucunda sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine sebep oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli kaleciyle yeni mukavele imzalanmayacak ve Berke Özer takıma monte edilecek.

9SİNAN GÜMÜŞ

SİNAN GÜMÜŞ

Sezon başında kadroya dahil edilen Sinan Gümüş, F.Bahçe'de inişli çıkışlı performans gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'den yapılacak yeni transferler için takas olarak kullanılabilir.

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Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

11MERT HAKAN YANDAŞ

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'tan umduğunu bulamadı.

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26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımıyla 25 maça çıkarken bunların sadece 5'inde ilk 11'de başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

13SÜRPRİZ İSİM OZAN TUFAN

SÜRPRİZ İSİM OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Tufan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

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F.Bahçe, istediği bonservis bedeli teklif edilmesi halinde genç yıldızın gitmesine izin verip yeni transferlere kaynak oluşturmak istiyor. 26 maça çıkan ve 4 gol, 6 asistlik performans gösteren Ozan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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