A Spor
• 16 Şubat 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Erol Bulut neşteri vurdu! Fenerbahçe'de tam 4 ayrılık...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken öbür yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam bu kapsamda hem kadro maliyetini düşürmek hem de istemediği isimlerle yolları ayırıp yeni transferlere kaynak oluşturmak için 3 isimle yolların ayrılmasını istedi. Ayrıca sarı-lacivertli takımda bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...
A Spor
• 16 Şubat 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktör Erol Bulut takımdan ayrılmasını düşündüğü isimleri belirledi.
3
5
7
HARUN TEKİN
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmalar sonucunda kaybeden F.Bahçe'de Harun Tekin eleştirilerin odağı oldu.
9
SİNAN GÜMÜŞ
Sezon başında kadroya dahil edilen Sinan Gümüş, F.Bahçe'de inişli çıkışlı performans gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'den yapılacak yeni transferler için takas olarak kullanılabilir.
11
MERT HAKAN YANDAŞ
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'tan umduğunu bulamadı.
13
15