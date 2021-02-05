Son dakika haberleri | Fatih Terim'den Florya'da Fenerbahçe'ye özel hazırlık!

"Derbide sabırlı olmanızı bekliyorum' Fatih Terim ayrıca "Önümüzde yine çok önemli bir sınav var. Sizden Fenerbahçe maçında da, aynı Başakşehir maçında, zaman zaman Gaziantep maçında olduğu gibi aynı yüksek tempoyla, topa hakim bir şekilde ve aynı zamanda da sabırlı, disiplinli bir oyun bekliyorum" ifadelerini kullandı.