Fanatik
• 05 Şubat 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri | Fatih Terim'den Florya'da Fenerbahçe'ye özel hazırlık!
Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fatih Terim'in planı ortaya çıktı.
Fanatik
• 05 Şubat 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
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Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapattıktan sonra ara vermeden Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayan; ilk günü yenilenme çalışmasıyla geçip, dün de taktik provalara start veren Galatasaray'da, konsantrasyon en üst seviyede.
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Yarışın içinde olmalıyız
Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir konuşma da yapan Fatih Terim, "Başakşehir maçıyla 4 haftalık bir serimiz oldu. Bunun için hepinizi tebrik ederim. Ama devamını getirmemiz şart. Hep önümüze bakmalıyız. Puan kaybetsek de, üst üste kazansak da bu yarışın içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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