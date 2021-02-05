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Fanatik
• 05 Şubat 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri | Fatih Terim'den Florya'da Fenerbahçe'ye özel hazırlık!

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fatih Terim'in planı ortaya çıktı.

Fanatik
• 05 Şubat 2021 - 20:52 • Son Güncelleme:
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Haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapattıktan sonra ara vermeden Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başlayan; ilk günü yenilenme çalışmasıyla geçip, dün de taktik provalara start veren Galatasaray'da, konsantrasyon en üst seviyede.

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Sarı-Kırmızılı ekibin antrenmanları büyük bir mücadele içerisinde geçerken, ana bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

3Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray bugünkü idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

4Gedson derbide yok

Gedson derbide yok

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok. A Spor'un haberine göre; Portekizli yıldız, derbi öncesi son antrenmanda yer almadı.

5Terim kanatları hedef alacak

Terim kanatları hedef alacak

Rakibin zayıf karnı olarak kanatları belirleyen Terim, bu iki bölgeyi savunma bekleriyle destekleyerek atak devamlılığı yakalamayı planlıyor.

6Golü ilk yarıda bulmak istiyor

Golü ilk yarıda bulmak istiyor

Tüm oyun kurgusunu, golü ilk yarıda bulmak üzerine organize eden Fatih hoca, ilk 11 dizilişini de bu doğrultuda güncellemeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sahaya süreceği kadroya ise bugünkü kamp öncesinde karar verecek.

7Yarışın içinde olmalıyız

Yarışın içinde olmalıyız

Antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir konuşma da yapan Fatih Terim, "Başakşehir maçıyla 4 haftalık bir serimiz oldu. Bunun için hepinizi tebrik ederim. Ama devamını getirmemiz şart. Hep önümüze bakmalıyız. Puan kaybetsek de, üst üste kazansak da bu yarışın içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

8Derbide sabırlı olmanızı bekliyorum

"Derbide sabırlı olmanızı bekliyorum'

Fatih Terim ayrıca "Önümüzde yine çok önemli bir sınav var. Sizden Fenerbahçe maçında da, aynı Başakşehir maçında, zaman zaman Gaziantep maçında olduğu gibi aynı yüksek tempoyla, topa hakim bir şekilde ve aynı zamanda da sabırlı, disiplinli bir oyun bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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