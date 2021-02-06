Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!

GUSTAVO'DA SON DAKİKA Türkiye nefesini tuttu, derbi için geri sayıma geçildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı geliyor. Erol Bulut dev derbi öncesi Brezilyalı yıldız ile ilgili son kararını verdi. İşte derbiye dair son gelişmeler...