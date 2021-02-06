• 06 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!
Türkiye'nin gözü bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray 393. randevuda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen isim Luiz Gustavo... Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi öncesi Luiz Gustavo ile ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...
• 06 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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GUSTAVO'DA SON DAKİKA
Türkiye nefesini tuttu, derbi için geri sayıma geçildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı geliyor. Erol Bulut dev derbi öncesi Brezilyalı yıldız ile ilgili son kararını verdi. İşte derbiye dair son gelişmeler...
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HAZIRLIKLAR TAMAM
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, bugün neler yapabileceğinin sinyalini verdi.
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DERBİYE HAZIR
Bu bölgede Linnes'in performansından memnun olmayan ve Samuel-Osayi'nin süratine karşı, ondan daha hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, Yedlin'i ilk 11'de görevlendirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan transfer edilen Yedlin, idmanlarda oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu.
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