Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!
• 06 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!

Türkiye'nin gözü bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray 393. randevuda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen isim Luiz Gustavo... Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi öncesi Luiz Gustavo ile ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...

• 06 Şubat 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
1GUSTAVODA SON DAKİKA
ABONE OL

GUSTAVO'DA SON DAKİKA

Türkiye nefesini tuttu, derbi için geri sayıma geçildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı geliyor. Erol Bulut dev derbi öncesi Brezilyalı yıldız ile ilgili son kararını verdi. İşte derbiye dair son gelişmeler...

2393. RANDEVU

393. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek.

3F.BAHÇE DERBİLERDE ÜSTÜN

F.BAHÇE DERBİLERDE ÜSTÜN

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

4GOL SAYILARINDA DA ÜSTÜN OLAN TARAF F.BAHÇE

GOL SAYILARINDA DA ÜSTÜN OLAN TARAF F.BAHÇE

Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

5HAZIRLIKLAR TAMAM

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

6MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

7SAKATLIKLAR CAN SIKTI

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Yunan yıldız Pelkas önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

8İŞTE GUSTAVONUN SON DURUMU

İŞTE GUSTAVO'NUN SON DURUMU

Galatasaray derbisi öncesi herkesin gözü kulağı Luiz Gustavo’da. Hatayspor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun dizinde ödem oluşmuştu.

9İDMANLARI KAÇIRDI

İDMANLARI KAÇIRDI

İlk kontroller sonrası Sambacı’nın derbiye yetişmesi bekleniyordu. Ancak ödem beklenen hızda dağılmadı, Luiz Gustavo idmanları kaçırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray maçında oynamayacağı yönünde haberler çıksa da henüz durumu kesinleşmiş değil.

10GEÇEN SEZON OYNANA DERBİDE YOKTU

GEÇEN SEZON OYNANA DERBİDE YOKTU

Gustavo, geçen sezon Kadıköy’deki maçta oynamamıştı. Galatasaray, o karşılaşmayı 3-1 kazanarak 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Tecrübeli futbolcu bu kez sahada olmaya kararlı.

11FORMA GİYMEK İSTİYOR

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Ödem yeterli oranda azalırsa, Gustavo iğne olarak forma giymek istiyor. Erol Bulut da Gustavo için son ana kadar bekleyecek. Çünkü Brezilyalı yıldız, kadroda alternatifi olmayan ender isimlerden biri.

12MAÇ SAATİNDE KARAR VERİLECEK

MAÇ SAATİNDE KARAR VERİLECEK

Bu nedenle başarılı teknik adam, maç saatine kısa süre kala yapılacak kontrolün sonucuna göre kararını verecek.

13OZAN VE SOSA GÖREV YAPACAK

OZAN VE SOSA GÖREV YAPACAK

Erol Bulut, orta saha şablonunu belirledi. Luiz Gustavo’nun oynaması halinde, yıldız futbolcuyla birlikte Ozan Tufan ve Jose Sosa’nın görev yapması bekleniyor.

1411E DÖNMEYE HAZIR

11'E DÖNMEYE HAZIR

Sosa, idmanlardaki performansıyla göze girmeyi başardı ve uzun süre sonra 11’e dönmeye hazır.

15GUSTAVO OLMAZSA MERT HAKAN

GUSTAVO OLMAZSA MERT HAKAN

Hatay maçında büyük hayal kırıklığı yaratan Mert Hakan ise Gustavo’nun görev yapamaması halinde formayı giyecek.

16İŞTE FÇBAHÇENİN MUHTEMEL 11İ

İŞTE FÇBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Gustavo (Mert Hakan), Ozan, Sosa, Valencia, Samuel, Samatta

17GALATASARAY CEPHESİ

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor.

18ONYEKURUDAN MEMNUN

ONYEKURU'DAN MEMNUN

Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor.

19BABELİN YERİNE OYNAYACAK

BABEL'İN YERİNE OYNAYACAK

İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, bugün Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak.

20PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, bugün neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

21YEDLIN GERİ SAYIMDA

YEDLIN GERİ SAYIMDA

Kadrodaki bir diğer önemli değişiklik de sağ bekte yaşanacak. Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası tedavi sürecine başlanan ve TFF listesinden çıkarılan Omar'ın yerine alınan DeAndre Yedlin, siftah için geri sayımda.

22DERBİYE HAZIR

DERBİYE HAZIR

Bu bölgede Linnes'in performansından memnun olmayan ve Samuel-Osayi'nin süratine karşı, ondan daha hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, Yedlin'i ilk 11'de görevlendirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan transfer edilen Yedlin, idmanlarda oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu.

23GEDSON FERNANDES YOK

GEDSON FERNANDES YOK

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak.

24FALCAO KADRODA

FALCAO KADRODA

Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da bugün sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.

25GALATASARAYIN MUHTEMEL 11İ

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Muhammed

26

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet