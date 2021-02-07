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• 07 Şubat 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay manşet! Mostafa Mohamed transferi sonrası...
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu dev mücadele, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Fotomaç
• 07 Şubat 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:
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MOSTAFA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Mostafa Mohamed maça damga vurdu. Mısırlı golcü ilk derbi golünü kaydetti. Dev derbi dış basında geniş yankı bulurken Mostafa Mohamed için atılan başlık dikkatlerden kaçmadı.
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