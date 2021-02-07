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• 07 Şubat 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay manşet! Mostafa Mohamed transferi sonrası...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu dev mücadele, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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• 07 Şubat 2021 - 09:54 • Son Güncelleme:
1MOSTAFA DAMGA VURDU
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MOSTAFA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Mostafa Mohamed maça damga vurdu. Mısırlı golcü ilk derbi golünü kaydetti. Dev derbi dış basında geniş yankı bulurken Mostafa Mohamed için atılan başlık dikkatlerden kaçmadı.

2KAZANAN GALATASARAY

KAZANAN GALATASARAY

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

3MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

4KADIKÖYDE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.

5DIŞ BASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

DIŞ BASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşma dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...

6A BOLA (PORTEKİZ)

A BOLA (PORTEKİZ)

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip liderliği aldı. 20 yıllık sürenin ardından Galatasaray üst üste 2. kez Kadıköy'de kazandı.

7AUGSBURGER ALLGEMEINE (ALMANYA)

AUGSBURGER ALLGEMEINE (ALMANYA)

Özil Fenerbahçe'yle, Galatasaray'a karşı kaybetti.

8EL OBSERVADOR (URUGUAY)

EL OBSERVADOR (URUGUAY)

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı derbiyi kazandı ve galibiyeti ölen annesine ithaf ederken ağladı.

9LEQUIPE (FRANSA)

L'EQUIPE (FRANSA)

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi ve lig liderliğini aldı.

10FOOTBALL365 (FRANSA)

FOOTBALL365 (FRANSA)

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a derbi galibiyetini getirdi. Saint-Etienne öfkelenebilir.

11GLOBOESPORTE (BREZİLYA)

GLOBOESPORTE (BREZİLYA)

Galatasaray, Mesut Özil'li Fenerbahçe'yi derbide yendi ve liderliği aldı.

12GOAL (İNGİLTERE)

GOAL (İNGİLTERE)

Mısırlı Mohamed, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinde fark yarattı.

13KINGFUT (MISIR)

KINGFUT (MISIR)

Arda Turan, derbi galibiyeti sonrası 'parlayan' Mostafa Mohamed'i selamlıyor.

14MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

Özil, Fenerbahçe'nin derbide liderliği bırakmasına engel olamadı.

15PRIMICIAS (EKVADOR)

PRIMICIAS (EKVADOR)

Enner Valencia'lı Fenerbahçe, derbide Galatasaray karşısında kaybetti.

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