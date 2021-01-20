Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası ezeli rakibe! Gündeme bomba gibi düştü

İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ Hatırlanacağı üzere geçen sezonun son maçında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını kendi elleriyle taktığı Ömer Faruk Beyaz daha sonra istenilen performansı gösterememişti. Sportif direktör Belözoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada genç oyuncu için "En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. En genç kaptan olarak hep hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ömer Faruk Beyaz'a büyük tepki göstermişti.