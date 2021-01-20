• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası ezeli rakibe! Gündeme bomba gibi düştü
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir de veda yaşandı. Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca kadro dışı kararı sonrası gündeme bomba gibi düşen gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için ezeli rakip devreye girdi. İşte detaylar...
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer etmek için İstanbul'a getiren sarı lacivertli ekiptede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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SCHALKE İDDİASI!
Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Dortmund ve Schalke 04 ismi ön plana çıksa da oyuncunun Stuttgart ile anlaştığı gelen haberler arasında.Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.
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İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
Hatırlanacağı üzere geçen sezonun son maçında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını kendi elleriyle taktığı Ömer Faruk Beyaz daha sonra istenilen performansı gösterememişti. Sportif direktör Belözoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada genç oyuncu için "En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. En genç kaptan olarak hep hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ömer Faruk Beyaz'a büyük tepki göstermişti.
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ALİ KOÇ AYRILIĞI AÇIKLADI
Mesut Özil ve Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı da açıkladı. Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile yola devam etmeyeceklerini belirten Başkan Koç, "Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktınız zaman. 4 maç oynadı, 3 maçta galibiyette büyük rol oynadı.
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EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı sohbette, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.
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'SOSA'DAN VAZGEÇİLMİŞ'
Ameliyat için İstanbul'dan ayrılan ve sözleşmesi feshedilmesi kesin gözüyle bakılan Perotti'den sonra diğer iki ayrılığı da canlı yayında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, 'Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor.' şeklinde konuştu.
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DIRAR ERZURUMSPOR YOLUNDA
Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve Emre Belözoğlu'nun menajeri ile ayrılık görüşmeleri yaptığı Faslı oyuncu Nabil Dirar'a Süper Lig'den Erzurumspor'un talip olduğu iddia edildi. Takımdan kesinlikle ayrılacak olan Dirar'ın teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.
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