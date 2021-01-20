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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası ezeli rakibe! Gündeme bomba gibi düştü
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası ezeli rakibe! Gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir de veda yaşandı. Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca kadro dışı kararı sonrası gündeme bomba gibi düşen gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için ezeli rakip devreye girdi. İşte detaylar...

• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer etmek için İstanbul'a getiren sarı lacivertli ekiptede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2SZALAIYE 4.5 YILLIK İMZA

SZALAI'YE 4.5 YILLIK İMZA

Mesut Özil'in yanı sıra stopere transfer yapan Fenerbahçe'de Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Genç yıldız dün gece tribünde yeni takımını da seyretti.

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ÖMER FARUK ŞOKU

Ayrıca Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin 1 numaralı maddesi olurken bir taraftan da Ömer Faruk Beyaz şoku yaşanıyor.

4KADRO DIŞI BIRAKILDI

KADRO DIŞI BIRAKILDI

17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı. Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

55 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti.

6EMRE DE OLUMSUZ DEMİŞTİ

EMRE DE OLUMSUZ DEMİŞTİ

Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti

7SCHALKE İDDİASI

SCHALKE İDDİASI!

Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Dortmund ve Schalke 04 ismi ön plana çıksa da oyuncunun Stuttgart ile anlaştığı gelen haberler arasında.Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

8TRABZONSPOR DEVREDE

TRABZONSPOR DEVREDE

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'dan oynama garantisi istedi.

9İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

Hatırlanacağı üzere geçen sezonun son maçında Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubandını kendi elleriyle taktığı Ömer Faruk Beyaz daha sonra istenilen performansı gösterememişti. Sportif direktör Belözoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada genç oyuncu için "En büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesi. En genç kaptan olarak hep hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ömer Faruk Beyaz'a büyük tepki göstermişti.

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ANKARAGÜCÜ'NÜ RAHAT GEÇTİ

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Maçı Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3-1 kazandı. Maç sonrasında Başkan Ali Koç birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

11ALİ KOÇ AYRILIĞI AÇIKLADI

ALİ KOÇ AYRILIĞI AÇIKLADI

Mesut Özil ve Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı da açıkladı. Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile yola devam etmeyeceklerini belirten Başkan Koç, "Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktınız zaman. 4 maç oynadı, 3 maçta galibiyette büyük rol oynadı.

12İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

'İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI'

Talihsiz bir şekilde yeni sakatlığı nüksetti. Görünen o ki bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız mukavele çerçevesinde adımlar atmak zorundayız. Fenerbahçe’ye inanarak geldi. Ama istediğimiz gibi gitmedi. Sahada olduğu süre boyunca bize büyük katkı sağladı.' dedi...

13GECE YARISI İSTANBULDAN AYRILDI

GECE YARISI İSTANBUL'DAN AYRILDI

Sezon başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi. 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor.

14İSTANBULDAN AYRILDI

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Dün gece yarısı İstanbul'dan ayrılan Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

15EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı sohbette, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.

16SOSADAN VAZGEÇİLMİŞ

'SOSA'DAN VAZGEÇİLMİŞ'

Ameliyat için İstanbul'dan ayrılan ve sözleşmesi feshedilmesi kesin gözüyle bakılan Perotti'den sonra diğer iki ayrılığı da canlı yayında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, 'Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor.' şeklinde konuştu.

17DIRAR ERZURUMSPOR YOLUNDA

DIRAR ERZURUMSPOR YOLUNDA

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve Emre Belözoğlu'nun menajeri ile ayrılık görüşmeleri yaptığı Faslı oyuncu Nabil Dirar'a Süper Lig'den Erzurumspor'un talip olduğu iddia edildi. Takımdan kesinlikle ayrılacak olan Dirar'ın teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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