Son dakika haberleri - Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Ali Koç: 'Çok beğeniyorum'

FRANSIZLAR VE RUSLAR PEŞİNDE O.Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmî teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma 5 milyon Euro istedi. O. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti.