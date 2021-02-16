Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Ali Koç: 'Çok beğeniyorum'
Mesut Özil başta olmak üzere bu sezon yaptığı transferlerle takımın çehresini büyük oranda değiştiren Fenerbahçe, Süper Lig'den bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
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BİR SÜRPRİZ DAHA GELİYOR
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Mesut Özil, İrfan Can, Szalai, Osayi gibi isimleri katan Fenerbahçe, sezon sonu için bir sürprize daha hazırlanıyor.
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ALİ KOÇ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha şimdiden bir Süper Lig ekibiyle yıldız futbolcusu için görüşmelerde bulunmaya başladı.
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İLK GÖRÜŞME SEZON BAŞI YAPILDI
Sarı lacivertliler, sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle görüşmüştü.
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