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Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Ali Koç: 'Çok beğeniyorum'

Mesut Özil başta olmak üzere bu sezon yaptığı transferlerle takımın çehresini büyük oranda değiştiren Fenerbahçe, Süper Lig'den bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 09:33 • Son Güncelleme:
1BİR SÜRPRİZ DAHA GELİYOR
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BİR SÜRPRİZ DAHA GELİYOR

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Mesut Özil, İrfan Can, Szalai, Osayi gibi isimleri katan Fenerbahçe, sezon sonu için bir sürprize daha hazırlanıyor.

2ALİ KOÇ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

ALİ KOÇ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha şimdiden bir Süper Lig ekibiyle yıldız futbolcusu için görüşmelerde bulunmaya başladı.

3İLK GÖRÜŞME SEZON BAŞI YAPILDI

İLK GÖRÜŞME SEZON BAŞI YAPILDI

Sarı lacivertliler, sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle görüşmüştü.

4KOÇ, MAÇTAN SONRA BİREBİR GÖRÜŞTÜ

KOÇ, MAÇTAN SONRA BİREBİR GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre; Cumartesi akşamı oynanan maçtan sonra ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü.

5BİZİ ÇOK ZORLADI, TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ

'BİZİ ÇOK ZORLADI, TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ'

Koç, Ndao'yu çok beğendiğini belirterek, "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

6FRANSIZLAR VE RUSLAR PEŞİNDE

FRANSIZLAR VE RUSLAR PEŞİNDE

O.Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmî teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük başkanı Süleyman Hurma 5 milyon Euro istedi. O. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti.

77 GOL, 5 ASİST

7 GOL, 5 ASİST

Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.

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23 yaşındaki oyuncu, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, bu sezon Karagümrük'te başarılı olup, gelecek sezon Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesine gitmeyi arzu ettiğini söylemişti.

9İSPANYOLLAR DA TAKİPTE

İSPANYOLLAR DA TAKİPTE

Alassane Ndao'yu İspanya'dan da çok sayıda kulüp takip ediyor.

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