Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...

Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.Borre kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.