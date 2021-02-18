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• 18 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Bu sezon 20'den fazla transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. İşte detaylar...

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• 18 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi yaptığı transferler ile büyük sükse yaratmayı başarmış, sezona da fırtına gibi girmişti.

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Süper Lig'de yıllardır forma giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, lige 17 yeni transfer yaparak başlamıştı.

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Devre arasında da durmayan Fenerbahçe, Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Mesut Özil gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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Süper Lig'de 25. hafta sonunda 51 puan ile iki ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan Fenerbahçe'de Beölozoğlu, sezon sonu transferleri için kolları şimdiden sıvadı.

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Forvet hattına bu sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı transfer eden Fenerbahçe, Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı.

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Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.

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Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...

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Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.

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Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'in Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi.

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Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.Borre kariyerinde, 182 maçta 61 gol atarken 21 de asist üretti.

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