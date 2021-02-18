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• 18 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Bu sezon 20'den fazla transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. İşte detaylar...
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• 18 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi yaptığı transferler ile büyük sükse yaratmayı başarmış, sezona da fırtına gibi girmişti.
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Süper Lig'de yıllardır forma giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, lige 17 yeni transfer yaparak başlamıştı.
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Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.
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