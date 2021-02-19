• 19 Şubat 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Mesut Özil'in ardından bir dünya yıldızı daha...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Şampiyonluk için en iddialı takımlar arasında yer alan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması halinde yıldız bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
• 19 Şubat 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
1
HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
Süper Lig'de son 6 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, bu hasrete 2020-2021 sezonunda son vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
2
ZİRVEYE ORTAK OLDU
Sezon başında Sportif Direktörlük görevine getirilen ve yapılan transferlerde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu ile takımı adeta baştan yaratan Sarı-Lacivertliler, tarihte ilk kez 21 takımla mücadele edilen Süper Lig'de 51 puan topladı ve ezeli rakipleriyle zirvenin ortaklarından biri oldu.
3
4
PLAN ORTAYA ÇIKTI
Takıma katılan yıldızlar ile birlikte şampiyonluğu kazanarak Devler Ligi'ne yıllar sonra merhaba demek isteyen Fenerbahçe'de yıl sonu transfer planı da ortaya çıktı.
5
CENGİZ RADARA TAKILDI
Altınordu altyapısında kendini göstererek Başakşehir'e transfer olan, burada gösterdiği performans ile Roma'ya transfer olarak gençlere örnek olan genç futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin radarına takıldı.
7
9
İTALYANLAR SICAK BAKIYOR
Roma ile ilk temasın olumlu olduğu yönünde haberler gelirken, yeniden yapılanma sürecinde olan İtalyan kulübün Cengiz'i sezon başı kampındaki performansına göre yeniden kiralama formülünü ciddi şekilde düşündüğü ve oyuncunun uyum sorunu çekmeyeceği Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.
11