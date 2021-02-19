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• 19 Şubat 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Mesut Özil'in ardından bir dünya yıldızı daha...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Şampiyonluk için en iddialı takımlar arasında yer alan Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması halinde yıldız bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

• 19 Şubat 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
1HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
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HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Süper Lig'de son 6 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, bu hasrete 2020-2021 sezonunda son vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

2ZİRVEYE ORTAK OLDU

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Sezon başında Sportif Direktörlük görevine getirilen ve yapılan transferlerde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu ile takımı adeta baştan yaratan Sarı-Lacivertliler, tarihte ilk kez 21 takımla mücadele edilen Süper Lig'de 51 puan topladı ve ezeli rakipleriyle zirvenin ortaklarından biri oldu.

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EN SON 2008'DE...

Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde edecek Sarı-Lacivertli ekip, en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi arenasında boy göstermişti.

4PLAN ORTAYA ÇIKTI

PLAN ORTAYA ÇIKTI

Takıma katılan yıldızlar ile birlikte şampiyonluğu kazanarak Devler Ligi'ne yıllar sonra merhaba demek isteyen Fenerbahçe'de yıl sonu transfer planı da ortaya çıktı.

5CENGİZ RADARA TAKILDI

CENGİZ RADARA TAKILDI

Altınordu altyapısında kendini göstererek Başakşehir'e transfer olan, burada gösterdiği performans ile Roma'ya transfer olarak gençlere örnek olan genç futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin radarına takıldı.

6OPSİYON İLE KİRALANDI

OPSİYON İLE KİRALANDI

Roma'daki ilk döneminde başarılı bir performans sergileyen ancak ilerleyen sezonda takım içinde fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.

7EMRE HAREKETE GEÇTİ

EMRE HAREKETE GEÇTİ

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'de birlikte forma giydiği İrfan Can Kahveci'yi takıma kattıktan sonra Cengiz Ünder için de harekete geçti.

8ROMA İLE TEMAS

ROMA İLE TEMAS

Leicester City'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder için harekata başlayan Emre Belözoğlu, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki Milli yıldızın bonservisinin alınmaması halinde oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmek için kulübü Roma ile temasa geçti.

9İTALYANLAR SICAK BAKIYOR

İTALYANLAR SICAK BAKIYOR

Roma ile ilk temasın olumlu olduğu yönünde haberler gelirken, yeniden yapılanma sürecinde olan İtalyan kulübün Cengiz'i sezon başı kampındaki performansına göre yeniden kiralama formülünü ciddi şekilde düşündüğü ve oyuncunun uyum sorunu çekmeyeceği Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

1019 GOL 15 ASİST

19 GOL 15 ASİST

Güncel piyasa değeri 23 Milyon Euro olarak belirlenen 23 yaşındaki Cengiz Ünder'in Avrupa kariyerinde şimdiye kadar çıktığı 105 karşılaşmada 19 gol ve 15 asisti bulunuyor.

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