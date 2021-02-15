Fanatik
• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...
Fenerbahçe son 3 sezondur takımda forma şansı bulamayan futbolcularını kiralık olarak elden çıkarıyor. Takımlarında gösterdikleri performanslarını takip eden sarı-lacivertli kulüp futbolculardan gelir bekliyor. Kiralık futbolculardan gelen haberler Süper Lig devinin yüzünü güldürüyor. İşte detaylar...
Fanatik
• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
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Düzenli forma buluyorlar
Performanstan ziyade oyuncuların kiralık olarak forma giydikleri takımlarda düzenli forma şansı bulması Sarı Lacivertli kurmayların yüzünü güldürdü. İşte F.Bahçe kiralık raporu;
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Allahyar Seyyadmaneş
Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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İsmail Yüksek
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un büyük beklentileri olduğu İsmail Yüksek sezon başında Balıkesirspor'a kiralanmış ara transfer döneminde takıma geri çağrılmıştı. Orta sahanın kalabalık olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gönderilmek istenince genç futbolcunun bu kez de yeni adresi Adana Demirspor oldu. İsmail Yüksek bu sezon 13 kez TFF 1.Lig'de forma şansı buldu.
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Kemal Ademi
Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi yeni takımında sürekli 11'de başlıyor. Zaman zaman etkili performans sergilese de golcü futbolcu henüz istenilen seviyeye gelemedi.
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Berke Özer
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan renklerine kattığı ve 2 sezondur Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer de giderek yükselen bir performansa sahip. Genç file bekçisi bu sezon 18 kez forma giydi. Kalesinde 20 gol gören genç kaleci 7 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
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Barış Alıcı
Altınordu'dan Berke Özer ile Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Yaşadığı sakatlıklar da performansını etkileyince Barış Alıcı yine kiralık olarak takımdan ayrıldı. Westerlo'ya kiralanan genç futbolcu bu sezon sadece 5 kez forma şansı bulabildi.
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