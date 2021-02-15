Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberleri - Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...
Fanatik
• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...

Fenerbahçe son 3 sezondur takımda forma şansı bulamayan futbolcularını kiralık olarak elden çıkarıyor. Takımlarında gösterdikleri performanslarını takip eden sarı-lacivertli kulüp futbolculardan gelir bekliyor. Kiralık futbolculardan gelen haberler Süper Lig devinin yüzünü güldürüyor. İşte detaylar...

Fanatik
• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Düzenli forma buluyorlar

Performanstan ziyade oyuncuların kiralık olarak forma giydikleri takımlarda düzenli forma şansı bulması Sarı Lacivertli kurmayların yüzünü güldürdü. İşte F.Bahçe kiralık raporu;

2Allahyar Seyyadmaneş

Allahyar Seyyadmaneş

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

3İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un büyük beklentileri olduğu İsmail Yüksek sezon başında Balıkesirspor'a kiralanmış ara transfer döneminde takıma geri çağrılmıştı. Orta sahanın kalabalık olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gönderilmek istenince genç futbolcunun bu kez de yeni adresi Adana Demirspor oldu. İsmail Yüksek bu sezon 13 kez TFF 1.Lig'de forma şansı buldu.

4Kemal Ademi

Kemal Ademi

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi yeni takımında sürekli 11'de başlıyor. Zaman zaman etkili performans sergilese de golcü futbolcu henüz istenilen seviyeye gelemedi.

5Oğuz Kağan Güçtekin

Oğuz Kağan Güçtekin

Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve son dönemde kiralık olarak Süper Lig'de devamlılık kazanan genç futbolcu bu sezon Konyaspor forması ile boy gösteriyor. Genç futbolcu bu sezon takımıyla 20 maça çıktı.

6Berke Özer

Berke Özer

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan renklerine kattığı ve 2 sezondur Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer de giderek yükselen bir performansa sahip. Genç file bekçisi bu sezon 18 kez forma giydi. Kalesinde 20 gol gören genç kaleci 7 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

7Michael Frey

Michael Frey

2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

8Barış Alıcı

Barış Alıcı

Altınordu'dan Berke Özer ile Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Yaşadığı sakatlıklar da performansını etkileyince Barış Alıcı yine kiralık olarak takımdan ayrıldı. Westerlo'ya kiralanan genç futbolcu bu sezon sadece 5 kez forma şansı bulabildi.

9Miha Zajc

Miha Zajc

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Sloven futbolcu Miha Zajc ise takımında şans bulduğu 19 maçta 1 kez ağları havalandırırken 2 de asist yaptı.

10Zanka

Zanka

Danimarkalı futbolcu Fenerbahçe'de bir türlü istenilen şekilde forma şansı bulamadı ve sezon başında Kopenhag'a kiralandı. Tecrübeli savunmacı bu sezon düzenli forma şansı buldu ve 15 kez forma şansı buldu.

11

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri - Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 1 ayrılık, 1 imza! Yıldız oyuncuyla ön protokol...

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed, Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vurdu ülkesinde olay oldu!

Son dakika | Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet