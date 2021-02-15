Son dakika haberleri - Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...

İsmail Yüksek Fenerbahçe'de Erol Bulut'un büyük beklentileri olduğu İsmail Yüksek sezon başında Balıkesirspor'a kiralanmış ara transfer döneminde takıma geri çağrılmıştı. Orta sahanın kalabalık olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gönderilmek istenince genç futbolcunun bu kez de yeni adresi Adana Demirspor oldu. İsmail Yüksek bu sezon 13 kez TFF 1.Lig'de forma şansı buldu.