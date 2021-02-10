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• 10 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Fransa futbolunda deprem! Hükümete acil çağrı...

Fransa’nın en üst düzey futbol ligi olan Ligue 1, uzun süredir yaşanan yayıncı krizi her geçen gün büyüyor. Öyle ki lig yönetimi, Fransa hükümetine çağrı yaptı. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:
1Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Yaşanan küresel salgın nedeniyle birçok sektör gibi, futbol ve medya sektörü de zor bir sürecin içerisine girdi. Fransa da bu liglerden biri...

2Kayıp 1 milyarın euronun üzerinde

Kayıp 1 milyarın euronun üzerinde

Fransa takımları pandemi başladığından beri yaşanan gelir kaybını 1 milyar euronun üzerinde belirlerken durum vahim bir hal aldı.

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En büyük darbe yayıncı kuruluştan

Pandeminin yanısıra ligin yayıncı kuruluşu Mediapro yayın anlaşmasını tek taraflı feshedince Fransa futbolunda tam anlamıyla deprem yaşandı.

4Olağanüstü toplantı

Olağanüstü toplantı

Kriz önüne geçilemez bir hal alınca lig yönetimi dün olağanüstü toplanarak çare arayışına girdi.

5800 milyon avroya almıştı

800 milyon avroya almıştı

Mediapro isimli İspanyol kuruluş, 800 milyon Avro karşılığında Fransa ligi yayın haklarının %80’ini almış, fakat anlaşmasını tek taraflı olarak erken sonlandırınca Fransa ligi yayıncısız kalmıştı.

6Diğer devler de teklif vermedi

Diğer devler de teklif vermedi

Yeni yayın ihalesi için uzun yıllar Fransa ligini yayınlayan beIN ve Canal+’ın da teklif vermemesi büyük hayal kırıklığı yarattı.

7Hükümete acil yardım çağrısı

Hükümete acil yardım çağrısı!

Dün yapılan toplantıda başka çözüm bulamayan lig yönetimi Fransa hükümetine yardım çağrısında bulundu.

8İflas tehlikesine karşı nakit talebi

İflas tehlikesine karşı nakit talebi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) devam eden ekomonik tehdit yüzünden iflas tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirtip hükümetten acil nakit yardımı talep etti.

9Acil yardım planı

Acil yardım planı

Fransa Ekonomi, Eğitim ve Spor Bakanlıkları'yla acil toplantı talep eden yönetim kulüpleri ayakta tutabilmek için acil bir yardım planı devreye sokmak istiyor.

10Şimdiye kadar 100 milyon euro yardım yapıldı ama...

Şimdiye kadar 100 milyon euro yardım yapıldı ama...

Geçtiğimiz dönem için hükümet kulüplere halihazırda 100 milyon euroluk bir destek ödemesi yaptı. Fakat bu ödeme kulüpleri içinde bulundukları bataklıktan çıkarmaya yetmedi.

11Kulüpler kapanabilir

Kulüpler kapanabilir

Eğer kulüpler hükümetten bir yardım daha alamazsa bazı kulüplerin kapanabileceği belirtiliyor.

12Lille de satılmıştı

Lille de satılmıştı

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille kulübünün sahibi de borçlarından dolayı kulübü Aralık ayında Merlyn Partners şirketine satmıştı.

13Mart ayı içinde bekleniyor

Mart ayı içinde bekleniyor

Kulüplerin mart ayı içinde hükümetten gelmesi muhtemel gelire göre geleceklerini tayin edecekleri belirtildi.

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