• 10 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Fransa futbolunda deprem! Hükümete acil çağrı...
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
Yaşanan küresel salgın nedeniyle birçok sektör gibi, futbol ve medya sektörü de zor bir sürecin içerisine girdi. Fransa da bu liglerden biri...
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İflas tehlikesine karşı nakit talebi
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) devam eden ekomonik tehdit yüzünden iflas tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirtip hükümetten acil nakit yardımı talep etti.
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Şimdiye kadar 100 milyon euro yardım yapıldı ama...
Geçtiğimiz dönem için hükümet kulüplere halihazırda 100 milyon euroluk bir destek ödemesi yaptı. Fakat bu ödeme kulüpleri içinde bulundukları bataklıktan çıkarmaya yetmedi.
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