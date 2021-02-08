• 08 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı! Muslera, Donk, Belhanda ve Feghouli...
Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak averajla liderliğe oturan Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
• 08 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
1
G.SARAY'DA DEV HAREKETLİLİK
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da derbi sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.
3
5
7
8
ONYEKURU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a 3. kez transfer olan Henry Onyekuru ise kaldığı yerdem devam ediyor. Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazanılan maçta golleri kaydeden Onyekuru, Başakşehir karşısında da golünü bularak 2 maçta 3 gole direkt katkıda bulunmuştu. Onyekuru, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
9
11
13
BELHANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Younes Belhanda, bu sezon Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanan Belhanda'nın ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Faslı futbolcuyla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda görüşmeler yapılacak.
14
FEGHOULI'YE İNDİRİM TEKLİF EDİLECEK
Galatasaray'da en fazla kazanan oyuncuların başında gelen Sofine Feghouli'nin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Galatasaray yönetimi Feghouli'den yıllık ücretinde indirime giderek sözleşme uzatması teklifini götürecek. Cezayirli futbolcu indirimi kabul etmezse yazın gelecek teklifler değerlendirilecek.
15
SAKATLI KSONRASI TOPARLAYAMADI
Galatasaray'ın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama ilk sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon oynana Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çeken ve devlerin transfer listesine giren Luyindama yaşadığı ağır sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamadı.
16
G.SARAY EN AZ 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Ryan Donk'un olağanüstü performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Luyindama için gelecek teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro ödeyip transfer ettiği Demokratik Kongolu futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ifade edildi.
17
19