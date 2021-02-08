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• 08 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı! Muslera, Donk, Belhanda ve Feghouli...

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak averajla liderliğe oturan Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

• 08 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
1G.SARAYDA DEV HAREKETLİLİK
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G.SARAY'DA DEV HAREKETLİLİK

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da derbi sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.

2MÜTHİŞ SERİ

MÜTHİŞ SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı Kırmızılılar sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe yükseldi.

3TERİMİN İSTEDİĞİ İSİMLER TRANSFER EDİLDİ

TERİM'İN İSTEDİĞİ İSİMLER TRANSFER EDİLDİ

Teknik direktör Fatih Terim devre arası transfer döneminde istediği futbolcuların tamamına yakınını kadrosuna dahil etti.

4MOHAMED DİKKAT ÇEKTİ

MOHAMED DİKKAT ÇEKTİ

Transferde nokta atışları yapan Sarı Kırmızılılarda en dikkat çeken transferde Mısırlı golcü Mostafa Mohamed oldu. Mohamed ilk maçında penaltıdan Başakşehir filelerini havalandırmış ve Galatasaray kariyerine golle başlamıştı.

5DERBİYE DAMGA VURDU

DERBİYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe derbisinde de 11'de başlayan Mostafa Mohamed, attığı golle Galatasaray'a derbi zaferini yaşattı ve gündem oldu.

6YEDLIN 11E YERLEŞECEK

YEDLIN 11'E YERLEŞECEK

Galatasaray'ın bir diğer transferi DeAndre Yedlin de Linnes'in sakatlığı sonrası 11'de yer alacak. Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar2ın yerine dahil edilen Yedlin ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

7GEDSON HEYECANLANDIRDI

GEDSON HEYECANLANDIRDI

Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isim ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes oldu. İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Portekizli yıldızı kadrosuna dahil etti.

8ONYEKURU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

ONYEKURU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Galatasaray'a 3. kez transfer olan Henry Onyekuru ise kaldığı yerdem devam ediyor. Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazanılan maçta golleri kaydeden Onyekuru, Başakşehir karşısında da golünü bularak 2 maçta 3 gole direkt katkıda bulunmuştu. Onyekuru, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

9CİMBOMDA FLAŞ GELİŞMELER

CİMBOM'DA FLAŞ GELİŞMELER

Galatasaray'da transfer hareketliliği yeniden başladı. Derbi sonrası Sarı Kırmızılılarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

10BABEL BEKLENENİ VEREMEDİ

BABEL BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ryan Babel henüz beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Babel geçtiğimiz sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçirmişti.

11SÖZLEŞMESİ UZADI

SÖZLEŞMESİ UZADI

Bu sezon sözleşmesinin 2. yılını geçiren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi Fenerbahçe maçında forma giymesinin ardından 1 yıl daha uzadı. Babel, önümüzdeki sezon da Galatasaray formasını giyecek ve 2.5 milyon euro garanti ücret kazanacak.

12DONKUN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

DONK'UN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Galatasaray'ın son dönemde parlayan yıldızı olarak dikkat çeken Ryan Donk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetiminin Donk ile 1+1 yıllık sözleşme yenileme konusunda oyuncuyla görüşmelere başlaması bekleniyor.

13BELHANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

BELHANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Younes Belhanda, bu sezon Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanan Belhanda'nın ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Faslı futbolcuyla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda görüşmeler yapılacak.

14FEGHOULIYE İNDİRİM TEKLİF EDİLECEK

FEGHOULI'YE İNDİRİM TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'da en fazla kazanan oyuncuların başında gelen Sofine Feghouli'nin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Galatasaray yönetimi Feghouli'den yıllık ücretinde indirime giderek sözleşme uzatması teklifini götürecek. Cezayirli futbolcu indirimi kabul etmezse yazın gelecek teklifler değerlendirilecek.

15SAKATLI KSONRASI TOPARLAYAMADI

SAKATLI KSONRASI TOPARLAYAMADI

Galatasaray'ın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama ilk sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon oynana Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çeken ve devlerin transfer listesine giren Luyindama yaşadığı ağır sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamadı.

16G.SARAY EN AZ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

G.SARAY EN AZ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Ryan Donk'un olağanüstü performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Luyindama için gelecek teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro ödeyip transfer ettiği Demokratik Kongolu futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ifade edildi.

17MUSLERANIN DÖNÜŞÜYLE SERİ BAŞLADI

MUSLERA'NIN DÖNÜŞÜYLE SERİ BAŞLADI

Galatasaray'da elde ettiği başarılarla taraftarın gönlünde taht kuran Fernando Muslera'nın sakatlığını atlatıp geri dönmesinin ardından Sarı Kırmızılılar galibiyet serisine başladı.

18SADECE 2 GOL YEDİ

SADECE 2 GOL YEDİ

Uruguaylı yıldızın geri dönmesinin ardından 5 galibiyet elde eden Sarı Kırmızılılar bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü.

19YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve oynadığı futbolla adını efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya devam edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kalecinin, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaştığı iddia edilmişti.

20ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR

Ücretini 2.2 milyon euroya düşüren başarılı eldiven, Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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