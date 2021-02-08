Son dakika haberleri: Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı! Muslera, Donk, Belhanda ve Feghouli...

ONYEKURU KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR Galatasaray'a 3. kez transfer olan Henry Onyekuru ise kaldığı yerdem devam ediyor. Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazanılan maçta golleri kaydeden Onyekuru, Başakşehir karşısında da golünü bularak 2 maçta 3 gole direkt katkıda bulunmuştu. Onyekuru, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak öne çıkıyor.