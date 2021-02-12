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Sabah
• 12 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberler: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon Euro karşılığında...

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, ilk maçında Alanyaspor karşısında attığı gol ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları mest etmişti. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin müjdeli bir haber geldi.

Sabah
• 12 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
1GEDSON SÜRPRİZİ
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GEDSON SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Benfica'dan 6 aylığına kiraladığı Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin flaş gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın önümüzdeki sezon kariyerine nerede devam edeceği ortaya çıktı.

2TERİM TRANSFERİ BİTİRDİ

TERİM TRANSFERİ BİTİRDİ

Fatih Terim'in yakın ilişkileri bulunduğu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile yaptığı görüşmenin ardından Gedson Fernandes, Galatasaray formasını giydi. İrfan Can Kahveci transferinden sonuç alamayan Galatasaray, Gedson Fernandes'e imza attırdı.

3İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısında çıkan Gedson Fernandes, bu mücadelede attığı gol ve sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı.

4FERNANDESTE SON DAKİKA

FERNANDES'TE SON DAKİKA

Alanyaspor maçında forma giyen ve attığı golle Sarı Kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan Gedson Fernandes'te son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

5GALATASARAYI TERCİH ETTİ

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da şans bulamayan Gedson Fernandes, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti.

6SATILMAZSA YENİDEN KİRALANACAK

SATILMAZSA YENİDEN KİRALANACAK

Oyuncunun bonservisine sahip Benfica, 20 milyon euro üzerinde değer biçtiği Gedson Fernandes'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar Galatasaray'a gönderecek.

73 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon euro'ya yakın kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

8BAŞKA TAKIMA KİRALAMAYI DÜŞNÜMÜYOR

BAŞKA TAKIMA KİRALAMAYI DÜŞNÜMÜYOR

Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı Galatasaray'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor.

9FFP KISITLAMALARI BİTİYOR

FFP KISITLAMALARI BİTİYOR

Galatasaray cephesi bu konuda Portekiz ekibinden garanti aldı. UEFA'nın FFP kısıtlamalarından bu yaz transfer döneminde kurtulacak olan Galatasaray'ın Gedson'u kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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