Sabah
• 12 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon Euro karşılığında...
Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, ilk maçında Alanyaspor karşısında attığı gol ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları mest etmişti. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin müjdeli bir haber geldi.
Sabah
• 12 Şubat 2021 - 09:10 • Son Güncelleme:
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GEDSON SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın Benfica'dan 6 aylığına kiraladığı Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin flaş gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın önümüzdeki sezon kariyerine nerede devam edeceği ortaya çıktı.
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FERNANDES'TE SON DAKİKA
Alanyaspor maçında forma giyen ve attığı golle Sarı Kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan Gedson Fernandes'te son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
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