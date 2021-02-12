Son Dakika Haberler: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon Euro karşılığında...

3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon euro'ya yakın kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.