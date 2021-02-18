Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...

Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'den, Serie A'ya, La Liga'dan, Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.