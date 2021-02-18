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• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...

Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 18 puan toplayarak zirvenin sahibi olan Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık kararı ortaya çıktı. Takımın 2 yıldızının bileti kesildi, işte detaylar...

• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da takım içindeki hareketlilik sürüyor. Devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in takımda düşünmediği Diagne'nin WBA'a kiralanmasının ardından teknik ekibin listesindeki isimler için karar verildi.

2DIAGNENİN ARDINDAN...

DIAGNE'NİN ARDINDAN...

Galatasaray'da Diagne'nin ayrılığının ardından sezon sonunda takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular için de çalışmalar sürüyor. Teknik patron Terim'in raporları doğrultusunda gelecek sezon planlarında yer almayan oyuncular için ayrılık opsiyonları şimdiden değerlendiriliyor.

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Takıma yapılan son transferleden memnun olduğu öğrenilen Fatih Terim'in bu sezon istediği verimi alamadığı futbolcular ile yolları ayırma kararı aldığı ortaya çıkarken, bu isimlerin yerine gelecek oyuncular da belli oldu.

4İLK YOLCU SARACCHI

İLK YOLCU SARACCHI

Galatasaray, geçen sezon devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

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Alman kulübünün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği Uruguaylı için bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri aramaya şimdiden başladı.

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Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında Meksika Ligi'nde forma giyen ve adı daha önce de Aslan ile anılan futbolcu Yairo Moreno var...

7BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, 76 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asistle dikkat çekiyor

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Sarı-kırmızılılar bu oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakarken, bonservis ödenmeyecek olmasına da olumlu bakıyorlar.

9DİĞER YOLCU BELHANDA

DİĞER YOLCU BELHANDA

Galatasaray'da sezon başında ayrılacak oyuncular listesinin zirvesinde yer alan isimlerden biri olan Belhanda, o dönemde gelen teklifleri Galatasaray'da kazandığı paranın altında olduğu için reddetmiş, Sarı-Kırmızılı ekipte kalmıştı.

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Yaşanan gelişmelerin ardından sezon içerisinde de inişli çıkışlı bir performans sergileyen futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ara transfer dönemi bitti ama Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Belhanda'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, Otavio da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

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Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'den, Serie A'ya, La Liga'dan, Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

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Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio, Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi.

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Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının 2 katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.

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