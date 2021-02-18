• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...
Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 18 puan toplayarak zirvenin sahibi olan Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık kararı ortaya çıktı. Takımın 2 yıldızının bileti kesildi, işte detaylar...
• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da takım içindeki hareketlilik sürüyor. Devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in takımda düşünmediği Diagne'nin WBA'a kiralanmasının ardından teknik ekibin listesindeki isimler için karar verildi.
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DIAGNE'NİN ARDINDAN...
Galatasaray'da Diagne'nin ayrılığının ardından sezon sonunda takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular için de çalışmalar sürüyor. Teknik patron Terim'in raporları doğrultusunda gelecek sezon planlarında yer almayan oyuncular için ayrılık opsiyonları şimdiden değerlendiriliyor.
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İLK YOLCU SARACCHI
Galatasaray, geçen sezon devre arasında Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.
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DİĞER YOLCU BELHANDA
Galatasaray'da sezon başında ayrılacak oyuncular listesinin zirvesinde yer alan isimlerden biri olan Belhanda, o dönemde gelen teklifleri Galatasaray'da kazandığı paranın altında olduğu için reddetmiş, Sarı-Kırmızılı ekipte kalmıştı.
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Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'den, Serie A'ya, La Liga'dan, Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.
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