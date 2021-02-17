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Takvim
• 17 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Galatasaray'da gündemi sarsacak iddia! 'Oynamayacağım'

Spor Toto Süper Lig’de zirvedeki üç takımın puanlarının 51 olduğu bir ortamda her oyuncusundan katkı bekleyen Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcu sağlık ekibinin 'Oynar' raporuna rağmen sahaya çıkmayı reddediyor. İşte detaylar;

Takvim
• 17 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Uzun maraton yoruyor
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Uzun maraton yoruyor

Süper Lig'de 21 takımla oynanan tarihi sezonda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, uzun maraton ortasında beklemediği zorluklarla karşılaştı.

2Alanya maçı öncesi kriz

Alanya maçı öncesi kriz

Terim ve ekibi, “kırılma maçı” olarak görülen, Alanyaspor maçı öncesi bir krizle uğraşıyor.

3Falcao kayıplarda

Falcao kayıplarda

Cimbom'un yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor.

4Çarpıcı iddia

Çarpıcı iddia

35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

5Doktor Oynayabilir dedi ama...

Doktor 'Oynayabilir' dedi ama...

Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

6Terimle görüşme yaptı

Terim'le görüşme yaptı

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.

7109 günde sadece 36 dakika

109 günde sadece 36 dakika

Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya imza atan fakat pandemi indirimi sonrası yıllık geliri 6 milyon Euro'ya düşen tecrübeli futbolcu son 109 günde sadece 36 dakika forma giyebildi.

8Terim onu defterden sildi

Terim onu defterden sildi

Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi. Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor.

9Mostafa merhem oldu

Mostafa merhem oldu

Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda.

102 Şubatta tedaviden döndü

2 Şubat'ta tedaviden döndü

Tedavi için İspanya'ya gönderilen Falcao yoğun bir programın ardından 2 Şubat'ta yeniden İstanbul'a döndü. Takımla birlikte idmanlara çıkan tecrübeli golcünün kısa süre içinde forma giymesi bekleniyordu fakat Fatih Terim tarafından Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarının kadrosuna alınmadı.

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