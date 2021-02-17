Takvim
• 17 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Galatasaray'da gündemi sarsacak iddia! 'Oynamayacağım'
Spor Toto Süper Lig’de zirvedeki üç takımın puanlarının 51 olduğu bir ortamda her oyuncusundan katkı bekleyen Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcu sağlık ekibinin 'Oynar' raporuna rağmen sahaya çıkmayı reddediyor. İşte detaylar;
Takvim
• 17 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
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Uzun maraton yoruyor
Süper Lig'de 21 takımla oynanan tarihi sezonda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, uzun maraton ortasında beklemediği zorluklarla karşılaştı.
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Falcao kayıplarda
Cimbom'un yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor.
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2 Şubat'ta tedaviden döndü
Tedavi için İspanya'ya gönderilen Falcao yoğun bir programın ardından 2 Şubat'ta yeniden İstanbul'a döndü. Takımla birlikte idmanlara çıkan tecrübeli golcünün kısa süre içinde forma giymesi bekleniyordu fakat Fatih Terim tarafından Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarının kadrosuna alınmadı.
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