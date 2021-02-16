• 16 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne sevinci! Sezon sonu transfer...
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, performansıyla göz dolduruyor. Sarı Kırmızılılarda gözler sezon sonu Diagne'den gelecek bonservis bedeline çevrildi.
• 16 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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Devre arasında Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a sezon sonuna kadar kiralanan Mbaye Diagne, yeni takımında şu ana kadar gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
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WBA Menajeri Sam Allardyce'ın özellikle istediği isimler arasında yer alan Senegalli golcü yeni takımıyla 4 maça çıktı. Diagne bu maçlarda 1 gol atarak 1 de asist yaptı.
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