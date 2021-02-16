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• 16 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne sevinci! Sezon sonu transfer...

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, performansıyla göz dolduruyor. Sarı Kırmızılılarda gözler sezon sonu Diagne'den gelecek bonservis bedeline çevrildi.

• 16 Şubat 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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Devre arasında Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a sezon sonuna kadar kiralanan Mbaye Diagne, yeni takımında şu ana kadar gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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WBA Menajeri Sam Allardyce'ın özellikle istediği isimler arasında yer alan Senegalli golcü yeni takımıyla 4 maça çıktı. Diagne bu maçlarda 1 gol atarak 1 de asist yaptı.

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Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından Diagne'nin müthiş performansına vurgu yaparak, "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı.

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13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin umudu oldu.

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Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı.

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Geçen sezon Club Brugge'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitti. WBA'nın sezon sonu Diagne'nin bonservisini almak için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

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Galatasaray'ın Mbaye Diagne için minimum 5 milyon euro talep edeceği aktarılırken oyuncunun da İngiltere'de mutlu olduğu ifade edildi. Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 19 karşılaşmada 11 gol kaydetmişti.

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Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Diagne geçen sezon 1.2 milyon Euro'ya Club Brugge'a bu sezon da 1.6 milyon Euro'ya WBA'ya kiralandı.

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