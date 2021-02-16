Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne sevinci! Sezon sonu transfer...

Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı.