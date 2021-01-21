Son dakika haberleri: İngilizler bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinden sonra Falcao...

‘İyi takımda daha iyi olurdu’ "Özil’in bir çok maçta sergilediği büyülü performans yeterli olmadı. Bu yüzden belki de daha güçlü oyuncularla daha iyi olabilirdi. Böylesi yetenekli bir futbolcu için İngiltere’de sonu biraz hayal kırıklığı ile bitti."