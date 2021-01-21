• 21 Ocak 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: İngilizler bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinden sonra Falcao...
Mesut Özil’i uzun yıllar Arsenal maçlarında takip eden The Sun gazetesi muhabiri Charlie Wyett, oyuncunun Fenerbahçe’ye transferini Skorer’e değerlendirdi, her iki tarafın da bu transferden fayda göreceği yorumunu yaptı.
• 21 Ocak 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
ONUR DİNÇER
ONUR DİNÇER
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İngiliz basını bombayı patlattı
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından İngiliz basını Falcao ile ilgili bombayı patlattı. İşte detaylar...
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