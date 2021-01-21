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• 21 Ocak 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: İngilizler bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinden sonra Falcao...

Mesut Özil’i uzun yıllar Arsenal maçlarında takip eden The Sun gazetesi muhabiri Charlie Wyett, oyuncunun Fenerbahçe’ye transferini Skorer’e değerlendirdi, her iki tarafın da bu transferden fayda göreceği yorumunu yaptı.

• 21 Ocak 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
ONUR DİNÇER
ONUR DİNÇER
1İngiliz basını bombayı patlattı
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İngiliz basını bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından İngiliz basını Falcao ile ilgili bombayı patlattı. İşte detaylar...

2Mesut Özili Skorere değerlendirdi

Mesut Özil'i Skorer'e değerlendirdi

Mesut Özil’i uzun yıllar Arsenal maçlarında takip eden The Sun gazetesi muhabiri Charlie Wyett, oyuncunun Fenerbahçe’ye transferini Skorer’e değerlendirdi, her iki tarafın da bu transferden fayda göreceği yorumunu yaptı.

3Premier Lig tarihinin en büyük futbolcularından birisi

'Premier Lig tarihinin en büyük futbolcularından birisi'

İngiliz gazeteci şunları söyledi: “Mesut Özil Premier Lig tarihinin en büyük futbolcularından bir tanesi olabilirdi. Ancak bunun yerine Arsenal’den, potansiyelini hiç gerçekleştiremediğine yönelik bir hisle buruk ayrıldı.

4Cantona, Ronaldo ve Henry gibi

Cantona, Ronaldo ve Henry gibi

"Gününde olduğunda İngiltere’de durdurulması imkansızdı. Eric Cantona, Thierry Henry, Ronaldo ve Ryan Giggs gibi diğer özel yetenekler gibi, para verip izlemeye değen bir yıldız oyuncuydu."

5Birçok insan müthiş performansıyla hatırlayacak

'Birçok insan müthiş performansıyla hatırlayacak'

"Bir çok insan Mesut Özil’i müthiş performanslarıyla hatırlayacak. Ancak çoğu kişi de aldığı inanılmaz paranın karşılığında yapması gerekenlerin uzağında kalmış bir oyuncu olarak görecek."

6‘İyi takımda daha iyi olurdu’

‘İyi takımda daha iyi olurdu’

"Özil’in bir çok maçta sergilediği büyülü performans yeterli olmadı. Bu yüzden belki de daha güçlü oyuncularla daha iyi olabilirdi. Böylesi yetenekli bir futbolcu için İngiltere’de sonu biraz hayal kırıklığı ile bitti."

7‘Mesut, Falcao’dan daha iyi’

‘Mesut, Falcao’dan daha iyi’

"Bununla birlikte Türkiye Mesut Özil için biçilmiş kaftan. Fenerbahçe onun için mükemmel. Bu transferin hem kulüp hem oyuncu için çok büyük başarıları getirecek bir transfer olduğuna inanıyorum. Mesut Özil Süper Lig’in bir başka yıldız ismi Falcao’dan iyi."

8‘Üç haftada formunu bulur’

‘Üç haftada formunu bulur’

"Mesut Özil’in formunu bulması en az üç hafta sürecektir. Kendisi için şu an sezon öncesi gibi. Fenerbahçe ona sevildiğini hissettirmeli. Fiziksel ve duygusal olarak şartlar oluştuğunda başarılı olacaktır.”

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