Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...

"BUGÜN ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI" Sam Allardyce, Mbasye Diagne için "Bugün çok iyi bir iş çıkardı ve bizim için çok daha faydalı olacak. Galatasaray gibi bir kulüpten buraya geldiği için kendisine teşekkür etmeliyim." ifadelerini kullandı.