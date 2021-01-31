• 31 Ocak 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...
Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne ilk maçında oyuna sonradan girdi ve ayağının tozuyla ilk asistini yaptı.
• 31 Ocak 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
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İNGİLTERE'DE DIAGNE PATLAMASI
Mbaye Diagne, West Bromwich Albion formasıyla ilk maçına çıktı. Senegalli golcü maça damga vurdu. İngiliz basını Diagne için çarpıcı ifadeler kullandı.
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