Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...
• 31 Ocak 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...

Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne ilk maçında oyuna sonradan girdi ve ayağının tozuyla ilk asistini yaptı.

• 31 Ocak 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
1İNGİLTEREDE DIAGNE PATLAMASI
ABONE OL

İNGİLTERE'DE DIAGNE PATLAMASI

Mbaye Diagne, West Bromwich Albion formasıyla ilk maçına çıktı. Senegalli golcü maça damga vurdu. İngiliz basını Diagne için çarpıcı ifadeler kullandı.

2AYAĞININ TOZUYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

AYAĞININ TOZUYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Mbaye Diagne, 1.4 milyon pound karşılığında West Bromwich Albion'a kiralandı. Diagne sarı kırmızılılara veda eder etmez ayağının tozuyla yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

3MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Mbaye Diagne ilk maçında gündem oldu. Senegalli golcü oyuna ikinci yarıda dahil olur olmaz West Bromwich Albon, Fulham karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti.

4ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Premier Lig'de zor günler geçiren West Bromwich'e transfer olur olmaz ilk maçına çıkan ve takımına katkı sağlayan Diagne için İngiliz basını çarpıcı ifadeler kullandı.

5ETKİLEYİCİYDİ

"ETKİLEYİCİYDİ"

talkSPORT, West Bromwich'in maçta geriye düşmesine rağmen müthiş bir reaksiyon gösterdiğini vurguladı. Haberde, "Diagne etkileyiciydi ancak Fulham ile berabere kalmaları gelecek adına endişe verici." ifadeleri yer aldı.

6BÜYÜK ETKİ YARATTI

"BÜYÜK ETKİ YARATTI"

Sky Sports, maç sonu haberinde Mbaye Diagne'ye geniş yer ayırırken, "Henüz ilk maçı olmasına rağmen büyük etki yarattı." ifadesini kullandı.

7CUMA GÜNÜ GELDİ, ANİ ETKİ YARATTI

"CUMA GÜNÜ GELDİ, ANİ ETKİ YARATTI"

Birmingham Mail'de yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı: Senegalli forvet Cuma günü İngiltere'ye geldi ve Fulham karşısında ani bir etki yarattı.

8FULHAMI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

"FULHAM'I HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

Daily Mail maç haberinde şu ifadeleri kullandı: Diagne, Fulham'ı hazırlıksız yakaladı. Sam Allardyce'ın Diagne hamlesi karşılığını verdi ama iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

9İLK MAÇINDA ASİSTİNİ YAPTI

İLK MAÇINDA ASİSTİNİ YAPTI

Msn Sport'ta Diagne ile ilgili şu ifadeler yer aldı: Galatasaray'dan yarım sezonluğuna kiralanan Diagne çok kısa süre içinde takımıyla ilk maçında asistini yaptı.

10ALLARDYCEDAN BÜYÜK ÖVGÜ

ALLARDYCE'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Mbaye Diagne'nin ilk maçında yaptığı asist ve ortaya koyduğu mücadele İngiliz basınında geniş yankı bulurken West Bromwich menajeri Sam Allardyce maç sonu Diagne ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

11BUGÜN ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI

"BUGÜN ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Sam Allardyce, Mbasye Diagne için "Bugün çok iyi bir iş çıkardı ve bizim için çok daha faydalı olacak. Galatasaray gibi bir kulüpten buraya geldiği için kendisine teşekkür etmeliyim." ifadelerini kullandı.

12BİZE ÇOK SICAK BAKTI

"BİZE ÇOK SICAK BAKTI"

Allardyce, "Aradık, araştırdık ve sonunda Diagne'de karar kıldık. Kendisi de bu öneriye çok sıcak baktı. Ona çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

13

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...

Son dakika haberleri | Fenerbahçe - Rizespor maçına damga vurdu! Osayi - Sosa...

ÖZEL - İrfan Can transferinde düğüm bugün çözülüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray görüşmelere başladı! İrfan Can Kahveci derken büyük sürpriz...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet