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• 15 Şubat 2021 - 14:52 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferi derken Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı günlerde ortaya çıkan gerçek çok şaşırttı. Tarihte ilk kez 21 takımla mücadele edilen Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra düşme hattındaki mücadele de büyük ilgi görüyor.

• 15 Şubat 2021 - 14:52 • Son Güncelleme:
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SKORER DETAY
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Geçtiğimiz sezonun sonunda küme düşme kararı kaldırılırken, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3 takım ile birlikte toplamda 21 takım kıyasıya mücadele veriyor.

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Sezon başında uzun lig maratonu için kadrolarını güçlendirme çalışmaları yapan takımlar, ligin ilk yarısında gösterdikleri performanslarla adından söz ettirirken, yıldızlaşan futbolcular da piyasa değerleriyle adından söz ettiriyor.

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Yükselen form grafikleriyle piyasa değerlerini artıran futbolcuların yanı sıra istenilen performansı sergileyemeyen futbolcuların da güncel piyasa değerleri düşmeye devam ediyor.

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Yaz ve kış transfer dönemlerinde 20'den fazla oyuncu transfer ederek Fenerbahçe'yi adeta baştan kuran Emre Belözoğlu ve yönetim, yapılan tüm hamlelere rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

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Takımlarda yer alan oyuncuların bonservis bedelleri toplamında Fenerbahçe; Samatta, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi isimleri kadrosuna dahil etti ancak Galatasaray, bu listede Fenerbahçe'nin üzerinde yer aldı.

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Toplam 101 milyon 650 bin euro piyasa değeri ile zirvede yer alan Galatasaray'ı 93. milyon euro ile Fenerbahçe takip ederken, 2. transfer tescil dönemine ikinci sırada giren Başakşehir, dürdüncü sıraya geriledi.

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Bu sıralamayı en çok etkileyen isim ise Galatasaray'ın son transferlerinden olan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes oldu. İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları:

815. EMRE KILINÇ

15. EMRE KILINÇ

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve sezon başında Galatasaray'a transfer olan futbolcunun güncel piyasa değeri yükselerek 6.5 milyon € seviyesine çıktı.

914. CENK TOSUN

14. CENK TOSUN

Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'un yolunu tutan ancan son zamanlarda forma şansı bulamayan Cenk Tosun, devre arasında Beşiktaş'a geri döndü. Milli oyuncunun güncel bonservis değeri 7 milyon € olarak kaydedildi.

1013. NACER CHADLI

13. NACER CHADLI

Sezon başında Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun gündel piyasa değeri 7 milyon euro olarak açıklandı.

1112. VINCENT ABOUBAKAR

12. VINCENT ABOUBAKAR

Beşiktaş'a soru işaretleri ile birlikte imza atan ama gösterdiği performansla Süper Lig'in son haftalardaki en etkili futbolcularındna olmayı başaran Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 7 milyon €'ya yükseldi.

1211. RACHID GHEZZAL

11. RACHID GHEZZAL

Beşiktaş'ın transferin son gününde Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun piyasa değeri yükselişte. Gösterdiği performansla dikkat çeken Fransa asıllı Cezayirli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon €.

1310. CHRISTIAN LUYINDAMA

10. CHRISTIAN LUYINDAMA

Galatasaray savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Luyindama'nın piyasa değeri yükselerek 7.5 milyon € olarak açıklandı.

149. MBWANNA SAMATTA

9. MBWANNA SAMATTA

Sezon başında Aston Villa'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan Samatta, gösterdiği performans neticesinde güncel piyasa değeri düşüşte olan oyuncular kervanında kendine yer buldu. Samatta'nın değeri 8 milyon € olarak açıklandı.

158. İRFAN CAN KAHVECİ

8. İRFAN CAN KAHVECİ

Devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu, gösterdiği performansla piyasa değerini yükseltti. İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 10 milyon € olarak açıklandı.

167. OZAN TUFAN

7. OZAN TUFAN

Son zamanlarda yükselen performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon €'ya kadar yükseldi.

176. ALTAY BAYINDIR

6. ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'te transfer olduğunda piyasa değeri 600 bin € olan Altay Bayındır, Sarı Lacivertli forma altında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. 22 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 11 milyon €.

185. ABDULKADİR ÖMÜR

5. ABDULKADİR ÖMÜR

Trabzonspor'un genç yıldızlarından biri olan Abdulkadir Ömür, geçirdiği sakatlıkların ardından sahalara dönse de piyasa değeri düşen oyunculardan biri oldu. Abdülkadir'in güncel piyasa değeri 11 Milyon €'ya geriledi.

194. EDIN VISCA

4. EDIN VISCA

Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergilese de 30 yaşındaki futbolcunun güncel bonservis değeri düşüşe geçti. Visca'nın güncel değeri 11.5 milyon € olarak açıklandı.

203. MARCAO

3. MARCAO

Galatasaray savunmasının vazgeçilmez lideri olan futbolcunun güncel piyasa değer büyük bir oranda yükseldi. Brezilyalı futbolcunun güncel değeri 12 milyon € olarak açıklandı.

212. GEDSON FERNANDES

2. GEDSON FERNANDES

221. UĞURCAN ÇAKIR

1. UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli futbolcusu olmayı sürdürüyor. Eski piyasa değeri 16 milyon € olan futbolcunun güncel değeri ise 14 milyon € olarak belirlendi.

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