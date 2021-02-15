• 15 Şubat 2021 - 14:52 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferi derken Fenerbahçe...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı günlerde ortaya çıkan gerçek çok şaşırttı. Tarihte ilk kez 21 takımla mücadele edilen Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra düşme hattındaki mücadele de büyük ilgi görüyor.
• 15 Şubat 2021 - 14:52 • Son Güncelleme:
SKORER DETAY
SKORER DETAY
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Geçtiğimiz sezonun sonunda küme düşme kararı kaldırılırken, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3 takım ile birlikte toplamda 21 takım kıyasıya mücadele veriyor.
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Yaz ve kış transfer dönemlerinde 20'den fazla oyuncu transfer ederek Fenerbahçe'yi adeta baştan kuran Emre Belözoğlu ve yönetim, yapılan tüm hamlelere rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
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Toplam 101 milyon 650 bin euro piyasa değeri ile zirvede yer alan Galatasaray'ı 93. milyon euro ile Fenerbahçe takip ederken, 2. transfer tescil dönemine ikinci sırada giren Başakşehir, dürdüncü sıraya geriledi.
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14. CENK TOSUN
Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'un yolunu tutan ancan son zamanlarda forma şansı bulamayan Cenk Tosun, devre arasında Beşiktaş'a geri döndü. Milli oyuncunun güncel bonservis değeri 7 milyon € olarak kaydedildi.
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5. ABDULKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'un genç yıldızlarından biri olan Abdulkadir Ömür, geçirdiği sakatlıkların ardından sahalara dönse de piyasa değeri düşen oyunculardan biri oldu. Abdülkadir'in güncel piyasa değeri 11 Milyon €'ya geriledi.
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