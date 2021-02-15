Son Dakika Haberleri | Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı! "Şampiyonluk umutlarını soldurdu"

62. dakikada Harry Maguire'ın yerde kalmasının ardından önce penaltı verilip, ardından ofsayt verilmesine tepki gösteren Norveçli, "Hepimiz fair-play konusunda bir istikrar bekliyoruz. Bu oyunda insan hatası diye bir şey var. Penaltı pozisyonuna bakarsak, bir faul var, defans oyuncusunun Maguire'a hamlesi penaltı. Ancak ben de Maguire'ın ofsaytta olduğunu gördüm. Herhalde VAR odasında birileri uyuyakaldı. Keşke birileri onlara kahve yapsaydı. Bunların hepsi, 'Ofsaytmış, görmemişiz' deseler sorun olmaktan çıkardı." dedi.