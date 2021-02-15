• 15 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı! "Şampiyonluk umutlarını soldurdu"
ONUR DİNÇER - SKORER
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Galatasaray’dan devre arasında kiralık olarak West Bromwich’in yolunu tutan Mbaye Diagne, Manchester United’a attığı golle İngiltere’de haftanın en iyi isimlerinden biri oldu.
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Daily Mail gazetesinde “West Bromwich’in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı forveti Mbaye Diagne yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Manchester’a 90 saniye içinde kafa golünü attı” diye yazıldı. Gazete, 8 puan verdiği WBA’nın kalecisinin ardından en yüksek notu 7 ile Diagne’ye verdi.
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Birmingham Mail maç için tuttuğu notlarda 8 puan verdiği Mbaye Diagne’nin takımı adına en iyilerden olduğunu belirterek “Lindelof’u havada ekarte edip De Gea’yı avladığı kafa vuruşu ne sağlam bir kafa vuruşuydu ama” yorumunu yaptı. Manchester United’in resmi internet sitesindeki maç raporuna o anlar ”West Bromwich’in Diagne’nin ikinci dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçmesi şok etkisi yarattı” şeklinde yansırken, West Bromwich’in internet sitesinde “Diagne rakibi ekarte ederek müthiş bir kafa golü attı” ifadelerine yer verildi.
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62. dakikada Harry Maguire'ın yerde kalmasının ardından önce penaltı verilip, ardından ofsayt verilmesine tepki gösteren Norveçli, "Hepimiz fair-play konusunda bir istikrar bekliyoruz. Bu oyunda insan hatası diye bir şey var. Penaltı pozisyonuna bakarsak, bir faul var, defans oyuncusunun Maguire'a hamlesi penaltı. Ancak ben de Maguire'ın ofsaytta olduğunu gördüm. Herhalde VAR odasında birileri uyuyakaldı. Keşke birileri onlara kahve yapsaydı. Bunların hepsi, 'Ofsaytmış, görmemişiz' deseler sorun olmaktan çıkardı." dedi.
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