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• 15 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı! "Şampiyonluk umutlarını soldurdu"

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan ve Sarı-Kırmızılı camiada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Mbaye Diagne, İngiltere'yi karıştırmaya devam ediyor.

• 15 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:
ONUR DİNÇER - SKORER
ONUR DİNÇER - SKORER
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Devre arasında Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimlerden biri olan ve İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından West Bromwich Albion'a kiralalanan Diagne, dün Ada'yı fena karıştırdı.

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Galatasaray’dan devre arasında kiralık olarak West Bromwich’in yolunu tutan Mbaye Diagne, Manchester United’a attığı golle İngiltere’de haftanın en iyi isimlerinden biri oldu.

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Fulham maçında verdiği gol pasının ardından geçtiğimiz hafta Tottenham’a iki gol birden atan ancak bu golleri ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan Senegalli forvet, beklenen patlamayı dün yaptı, gol siftahını gerçekleştirdi.

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Manchester United karşısında maçın gol perdesini açan isim olan Diagne, çok şık bir kafa vuruşuyla, 1-1 sonuçlanan maçta takımının bir puana uzanmasında baş rolü oynayan isimlerden oldu.

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Premier Lig’e çabuk uyum sağlayan ve performansı her geçen gün yükselen Mbaye Diagne için İngiltere’de övgü dolu ifadeler kullanıldı. Manchester City ile şampiyonluk yarışında bulunan Manchester United’a darbe indirdiği belirtildi.

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Skorer'in haberine göre; Evening Express’te “Manchester United’ın şampiyonluk umutları soldu. Diagne yeni takımındaki ilk golünü maçın hemen başında attı ve karşılaşmaya rüya gibi başlamalarını sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gollere de çok yaklaştı” satırlarına yer verildi.

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Daily Mail gazetesinde “West Bromwich’in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı forveti Mbaye Diagne yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Manchester’a 90 saniye içinde kafa golünü attı” diye yazıldı. Gazete, 8 puan verdiği WBA’nın kalecisinin ardından en yüksek notu 7 ile Diagne’ye verdi.

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Birmingham Mail maç için tuttuğu notlarda 8 puan verdiği Mbaye Diagne’nin takımı adına en iyilerden olduğunu belirterek “Lindelof’u havada ekarte edip De Gea’yı avladığı kafa vuruşu ne sağlam bir kafa vuruşuydu ama” yorumunu yaptı. Manchester United’in resmi internet sitesindeki maç raporuna o anlar ”West Bromwich’in Diagne’nin ikinci dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçmesi şok etkisi yarattı” şeklinde yansırken, West Bromwich’in internet sitesinde “Diagne rakibi ekarte ederek müthiş bir kafa golü attı” ifadelerine yer verildi.

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West Bromwich Albion teknik direktörü Sam Allardyce karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki forveti öve öve bitiremedi, Diagne’nin uçarak yaptığı kafa vuruşunu ‘Süper bir gol’ olarak tanımlayarak şunları söyledi:

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“Diagne Manchester United karşısında hat trick yapabilirdi. Süper bir gol attı ama daha kolay golleri de kaçırdı. Hat trick yapmak kendisi için gerçekten müthiş bir şey olurdu. Ceza sahasında skor tabelasını değiştirebilecek bir golcümüz var”.

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Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakem hatalarına tepki gösterdi.

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62. dakikada Harry Maguire'ın yerde kalmasının ardından önce penaltı verilip, ardından ofsayt verilmesine tepki gösteren Norveçli, "Hepimiz fair-play konusunda bir istikrar bekliyoruz. Bu oyunda insan hatası diye bir şey var. Penaltı pozisyonuna bakarsak, bir faul var, defans oyuncusunun Maguire'a hamlesi penaltı. Ancak ben de Maguire'ın ofsaytta olduğunu gördüm. Herhalde VAR odasında birileri uyuyakaldı. Keşke birileri onlara kahve yapsaydı. Bunların hepsi, 'Ofsaytmış, görmemişiz' deseler sorun olmaktan çıkardı." dedi.

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Diagne'nin attığı golde Lindelöf'e faul yaptığını da söyleyen Solskjaer, "Diagne'nin attığı golde yaptığı hareket fauldü. Burnley maçında Harry benzer bir hareket yaptığında faul verilmişti, burada verilmedi. İhtiyacımız olan, standart." ifadelerini kullandı.

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Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Manchester United, 1 maç fazlasıyla lider Manchester City'nin 6 puan gerisinde 2. sırada kaldı.

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Diagne’nin attığı golle ilgili tartışmalar da yaşandı. Maçın canlı yayını sırasında yorumculuk yapan Hasselbaink oyuncunun rakibe bir faulü olmadığını ve golün nizami olduğunu belirtirken, diğer yorumcu Galatasaray’ın eski teknik direktörü Souness ise Diagne’nin faul yaptığını söyleyince iki yorumcu arasında tartışma çıktı.

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