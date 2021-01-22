Sporx
• 22 Ocak 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Mbaye Diagne transferin kaderini değiştirecek! İrfan...
Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sporx
• 22 Ocak 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
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WBA'NIN KARARINI BEKLİYOR
Pandemi öncesi Çin'den transfer teklifi alan ancak gerçekleşmeyen Diagne, buradan gelen tekliflere rağmen, bir yandan da Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın kararını bekliyor.
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WBA'DA DIAGNE PLANI
WBA menajeri Sam Allardyce, 1 Şubat'a kadar en az 1 golcü alınması için raporunu sunarken, burada hata yapılması ise istenmiyor. Kümede kalmayı hedefleyen WBA, 19 haftada yalnızca 15 gol atarken; Diagne için de menajeriyle temas kurdu. Diagne'nin şartlarını öğrenen WBA cephesi, öncelikli olarak Benfica'dan Haris Seferovic'i, olmazsa Diagne'yi bitirmenin planlarını kurdu
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BONSERVİS 5 MİLYON EURO
Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray'ın Diagne'nin bonservisi için 5 milyon euro almak istediği belirtiliyor. Diagne’yi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, bu durum gerçekleşirse transferde düşündüğü hamleleri daha hızlı atabilecek.
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10 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ
Takımın şampiyonluk yarışına erken veda etmesi ve İrfan'a teklif olmaması nedeniyle Başkan Göksel Gümüşdağ pazarlık payını yüksek tutabilmek için Galatasaray yönetimi ile oturduğu masada ilk önce milli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis istemişti. Galatasaray'ın Göksel Gümüşdağ ile görüşmesi sonrası ise bu rakam yüzde 10 milyon euroya kadar düştü
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G.SARAY'I İSTİYOR
Başakşehir'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve hedefi Avrupa'da forma giymek olan İrfan Can, kulübü gibi pandemi döneminde futboldaki ekonomik krizin mağdurlarından biri oldu. Galatasaray'da sürekli şampiyonluk yarışı veren bir takımda vitrinde olacağını düşünen İrfan Can, yakın çevresine Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.
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GARANTİ ÜCRETİ 1.2 MİLYON EURO
Milli oyuncunun bu isteğini öğrenen Başakşehir yönetiminin takıma büyük katkı veren yıldızının önünü açmak istediği ifade edildi. Başakşehir'de yılda 1 milyon Euro kazanan İrfan Can'a Galatasaray 1.2 milyon Euro artı maç başı ve bonus teklif etti. Ayrıca 4.5 yıllık kontratın son 3 yılına girerken performansa bağlı ücret artışı ve uzatılmış yeni kontrat önerisi getirdi.
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