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Sporx
• 22 Ocak 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Mbaye Diagne transferin kaderini değiştirecek! İrfan...

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sporx
• 22 Ocak 2021 - 16:33 • Son Güncelleme:
1WBANIN KARARINI BEKLİYOR
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WBA'NIN KARARINI BEKLİYOR

Pandemi öncesi Çin'den transfer teklifi alan ancak gerçekleşmeyen Diagne, buradan gelen tekliflere rağmen, bir yandan da Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın kararını bekliyor.

2İLK HEDEF SEFEROVİC

İLK HEDEF SEFEROVİC

Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen WBA ise ilk olarak Benfica'dan Seferovic için nabız yokluyor.

3WBADA DIAGNE PLANI

WBA'DA DIAGNE PLANI

WBA menajeri Sam Allardyce, 1 Şubat'a kadar en az 1 golcü alınması için raporunu sunarken, burada hata yapılması ise istenmiyor. Kümede kalmayı hedefleyen WBA, 19 haftada yalnızca 15 gol atarken; Diagne için de menajeriyle temas kurdu. Diagne'nin şartlarını öğrenen WBA cephesi, öncelikli olarak Benfica'dan Haris Seferovic'i, olmazsa Diagne'yi bitirmenin planlarını kurdu

4G.SARAY SATIN ALMA ŞARTI İSTİYOR

G.SARAY SATIN ALMA ŞARTI İSTİYOR

Galatasaray, Senegalli golcüyü 6 aylığına kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinden 1 milyon euro kiralama bedeli talep etti. İngiliz basını ise sarı kırmızılıların, satın alma şartı da koydurmak istediğini kaydetti.

5BONSERVİS 5 MİLYON EURO

BONSERVİS 5 MİLYON EURO

Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray'ın Diagne'nin bonservisi için 5 milyon euro almak istediği belirtiliyor. Diagne’yi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, bu durum gerçekleşirse transferde düşündüğü hamleleri daha hızlı atabilecek.

66 MİLYON EURO+%30 PAY

6 MİLYON EURO+%30 PAY

Sarı kırmızılıların İrfan Can Kahveci transferi için acil satış yapması gerekiyor. Başakşehir'e 6 milyon euro + yüzde 30 pay vermek isteyen sarı kırmızılılar, Diagne'den sıcak para gelmesi durumunda bu teklifini yükseltecek

7BAŞAKŞEHİRİN CENGİZ TAKTİĞİ

BAŞAKŞEHİR'İN CENGİZ TAKTİĞİ

9 milyon Euro değer biçtiği Cengiz Ünder'e Roma'nın ardından Manchester City de talip olunca yaşanan transfer düellosundan kârlı çıkan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için de Cengiz'de olduğu gibi Avrupa'dan çok sayıda talipli bekliyordu.

8HİÇ TEKLİF GELMEDİ

HİÇ TEKLİF GELMEDİ

Ancak pandeminin futbol ekonomisinde yarattığı büyük deprem ve ara transferde Avrupa'da yaprak kıpırdamaması nedeniyle 25 yaşındaki orta sahaya Rusya'da bir kulüp dışında hiçbir takımdan teklif gelmedi.

910 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

10 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Takımın şampiyonluk yarışına erken veda etmesi ve İrfan'a teklif olmaması nedeniyle Başkan Göksel Gümüşdağ pazarlık payını yüksek tutabilmek için Galatasaray yönetimi ile oturduğu masada ilk önce milli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis istemişti. Galatasaray'ın Göksel Gümüşdağ ile görüşmesi sonrası ise bu rakam yüzde 10 milyon euroya kadar düştü

10G.SARAYI İSTİYOR

G.SARAY'I İSTİYOR

Başakşehir'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve hedefi Avrupa'da forma giymek olan İrfan Can, kulübü gibi pandemi döneminde futboldaki ekonomik krizin mağdurlarından biri oldu. Galatasaray'da sürekli şampiyonluk yarışı veren bir takımda vitrinde olacağını düşünen İrfan Can, yakın çevresine Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.

11GARANTİ ÜCRETİ 1.2 MİLYON EURO

GARANTİ ÜCRETİ 1.2 MİLYON EURO

Milli oyuncunun bu isteğini öğrenen Başakşehir yönetiminin takıma büyük katkı veren yıldızının önünü açmak istediği ifade edildi. Başakşehir'de yılda 1 milyon Euro kazanan İrfan Can'a Galatasaray 1.2 milyon Euro artı maç başı ve bonus teklif etti. Ayrıca 4.5 yıllık kontratın son 3 yılına girerken performansa bağlı ücret artışı ve uzatılmış yeni kontrat önerisi getirdi.

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