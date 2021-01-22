Son dakika haberleri - Mbaye Diagne transferin kaderini değiştirecek! İrfan...

10 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ Takımın şampiyonluk yarışına erken veda etmesi ve İrfan'a teklif olmaması nedeniyle Başkan Göksel Gümüşdağ pazarlık payını yüksek tutabilmek için Galatasaray yönetimi ile oturduğu masada ilk önce milli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis istemişti. Galatasaray'ın Göksel Gümüşdağ ile görüşmesi sonrası ise bu rakam yüzde 10 milyon euroya kadar düştü