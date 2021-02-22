Son dakika haberleri - Mesut Özil, Almanları şok etti! 'İstiklal Marşı...'

'Marş sırasında dua ediyorum' Mesut'un 2018 yılında Alman Milli Marşı'yla alakalı söylediği 'Milli marş okunduğu sırada ben dua ediyorum. Bunun bize galibiyeti kazanmak için bana ve takımımıza güç verdiğinden eminim.' sözlerini hatırlattı.