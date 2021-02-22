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• 22 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Mesut Özil, Almanları şok etti! 'İstiklal Marşı...'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i yakından takip eden Alman medyası bu kez de milli marş konusunu gündeme getirdi. Dün akşam Mesut'un İstiklal Marşı okuması Almanya'da olay yarattı. İşte detaylar...
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• 22 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:
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Skorer Dış Haberler
Alman gazetesi Bild, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etme ihtimali doğduğundan beri yaptığı haberlerle sürekli süreci takip etti.
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Almanlar milli marş için eleştiriyordu
Mesut Özil, Almanya'yla çıktığı maçlarda milli marşı söylemediği için ülkede taraftarlar ve medya tarafından eleştiri almıştı. Bild de Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Göztepe maçına bu açıdan yaklaştı.
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Eski günlerine indiler
Haberde Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye geldiği günden beri İstiklal Marşı'nı okumadığı için Türkiye'de bazı eleştirilerin olduğundan bahsedilirken yıldız oyuncunun eski günlerine değindi.
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