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Skorer
• 22 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Mesut Özil, Almanları şok etti! 'İstiklal Marşı...'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i yakından takip eden Alman medyası bu kez de milli marş konusunu gündeme getirdi. Dün akşam Mesut'un İstiklal Marşı okuması Almanya'da olay yarattı. İşte detaylar...

Skorer
• 22 Şubat 2021 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Alman gazetesi Bild, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etme ihtimali doğduğundan beri yaptığı haberlerle sürekli süreci takip etti.

2Her adımını takip ettiler

Her adımını takip ettiler

Transfer kesinleştikten sonra düzenlenen imza töreni için İstanbul'a da muhabir gönderen Bild, Mesut'un her adımını yakından takip ediyor.

3Dün akşamı farklı pencereden gördüler

Dün akşamı farklı pencereden gördüler

Almanlar, Fenerbahçe'nin dün akşam Kadıköy'de Göztepe'yle karşılaştığı maçı da farklı bir pencereden gördü.

4Almanlar milli marş için eleştiriyordu

Almanlar milli marş için eleştiriyordu

Mesut Özil, Almanya'yla çıktığı maçlarda milli marşı söylemediği için ülkede taraftarlar ve medya tarafından eleştiri almıştı. Bild de Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Göztepe maçına bu açıdan yaklaştı.

5Eski günlerine indiler

Eski günlerine indiler

Haberde Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye geldiği günden beri İstiklal Marşı'nı okumadığı için Türkiye'de bazı eleştirilerin olduğundan bahsedilirken yıldız oyuncunun eski günlerine değindi.

6Dün akşam İstiklal Marşı okudu

Dün akşam İstiklal Marşı okudu

Bild haberde şimdiye kadar hiç Alman Milli Takımı'yla milli marş söylemeyen Mesut'un dün akşam Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuduğuna dikkat çekti.

7Bild: Mesut herkesi şaşırttı

Bild: 'Mesut herkesi şaşırttı'

Haberde 'Bu bir ilk' ifadesine yer verdiği haberde 'Mesut Özil herkesi şaşırttı. TV'nin kayıtta olduğu sırada Mesut'un milli marş okunurken dudaklarının kıpırdadığı ve gerçekten marşı söylediği görülüyor.

8Marş sırasında dua ediyorum

'Marş sırasında dua ediyorum'

Mesut'un 2018 yılında Alman Milli Marşı'yla alakalı söylediği 'Milli marş okunduğu sırada ben dua ediyorum. Bunun bize galibiyeti kazanmak için bana ve takımımıza güç verdiğinden eminim.' sözlerini hatırlattı.

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