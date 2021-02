Son dakika haberleri: MHK'den Galatasaray-Kasımpaşa maçına inceleme!

Öte yandan, hakem Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı son dönemde verdiği art niyetli kararlar gözümüzden kaçmamaktadır. Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, COVID-19 pandemisi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen sahaya çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır.Kasımpaşa Spor Kulübü"