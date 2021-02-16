Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: MHK'den Galatasaray-Kasımpaşa maçına inceleme!
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını dinledi.
Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:
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MHK Başkanı Serdar Tatlı, Galatasaray-Kasımpaşa maçında çok tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile Varga arasındaki pozisyon için VAR kayıtlarını dinledi. Kurul üyelerine bilgi veren Serdar Tatlı ve MHK'nin maçın hakemleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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Bilindiği gibi maçı Erkan Özdamar yönetirken, VAR'ın başında ise Fırat Aydınus yer alıyordu. MHK Başkanı Serdar Tatlı dün ses kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi. Orta hakem Özdamar ve VAR odasındaki konuşmaların da dinlenmesinin ardından MHK'nin bu hakemlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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"Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezonki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik. Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcularımıza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir."
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Öte yandan, hakem Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı son dönemde verdiği art niyetli kararlar gözümüzden kaçmamaktadır. Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, COVID-19 pandemisi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen sahaya çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır.Kasımpaşa Spor Kulübü"
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