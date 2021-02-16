Son dakika haberleri: MHK'den Galatasaray-Kasımpaşa maçına inceleme!

Bilindiği gibi maçı Erkan Özdamar yönetirken, VAR'ın başında ise Fırat Aydınus yer alıyordu. MHK Başkanı Serdar Tatlı dün ses kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi. Orta hakem Özdamar ve VAR odasındaki konuşmaların da dinlenmesinin ardından MHK'nin bu hakemlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.