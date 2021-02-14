• 14 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Ozan Kabak İngiltere'de manşetlerde! 'Felaket bir hata...'
Premier Lig'de dün Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk ederken, milli futbolcumuz Ozan Kabak da ilk 11'de yer aldı. Maça Liverpool cephesinde yapılan hatalar damga vurdu.
• 14 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
Liverpool'un 3-1 yenildiği maça damga vuran hatalar sonrası İngiliz basını Ozan Kabak'ın performansını masaya yatırdı.
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'Korkunç bir hata'
The Sun: Brezilyalı kaleci Alisson korkunç bir hataya daha karıştı ve yeni çocuk Kabak'la çarpışarak golü Leicester'a hediye etti.
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