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• 14 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Ozan Kabak İngiltere'de manşetlerde! 'Felaket bir hata...'

Premier Lig'de dün Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk ederken, milli futbolcumuz Ozan Kabak da ilk 11'de yer aldı. Maça Liverpool cephesinde yapılan hatalar damga vurdu.

• 14 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Liverpool'un 3-1 yenildiği maça damga vuran hatalar sonrası İngiliz basını Ozan Kabak'ın performansını masaya yatırdı.

2Ozan, Vardyi kaçırdı ama...

Ozan, Vardy'i kaçırdı ama...

Ozan Kabak, Leicester City'nin ilk yarıda Vardy ile yakaladığı net pozisyonda kritik bir hata yapmasına rağmen Vardy topu direğe nişanladı.

3Maça damga vuran büyük hata

Maça damga vuran büyük hata

Maçın kopma noktası olan 81. dakikada Alisson Becker ve Ozan Kabak'ın ortaklaşa hatası sonrası Leicester, Vardy ile 2-1 öne geçmişti. Bu pozisyon İngiliz medyasında büyük yer tuttu.

4İngilizler manşete taşıdı

İngilizler manşete taşıdı

İşte İngiliz medyasında Ozan Kabak'ın ilk kez 11 başladığı Liverpool maçındaki performansıyla ilgili değerlendirmeler;

5Korkunç bir hata

'Korkunç bir hata'

The Sun: Brezilyalı kaleci Alisson korkunç bir hataya daha karıştı ve yeni çocuk Kabak'la çarpışarak golü Leicester'a hediye etti.

6İlk maçında felaket çarpışma

'İlk maçında felaket çarpışma'

Daily Mail: Bir defans daha ister misin Jurgen? Maça iyi başlayan Kabak - Henderson ikilisi Vardy'nın hızına rağmen iyi uyum gösterdi. Fakat Kabak ilk maçında Alisson'la felaket bir çarpışma yaşadı ve Leicester'ı öne geçirdi.

7Ferdinand faturayı Alissona kesti

Ferdinand faturayı Alisson'a kesti

Eski futbolcu olan futbol yorumcusu Rio Ferdinan ise faturayu Alisson'a kesti.

8Asıl hata Alissonun

'Asıl hata Alisson'un'

'Oradaki pozisyonda kaleci bu durumun kontrolünü ele almak zorundadır. Bu güven eksikliği. Asıl hata Alisson'un iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor.' dedi.

9Klopp, Ozana sahip çıktı

Klopp, Ozan'a sahip çıktı

Maçtan sonra konuşan Klopp ise 'Alisson'un topa çıkarken bağırdığını duymadım. Burada bir iletişim eksikliği ve yanlış anlaşılma var gibi görünüyor.' diyerek Ozan'a sahip çıktı.

10Carragher da Alissona yüklendi

Carragher da Alisson'a yüklendi

Eski Liverpoollu Carragher da Alisson'a yüklenerek son iki maçın faturasını kaleye kesti.

11Benim yaşımda iyi değil

'Benim yaşımda iyi değil'

Efsane futbolcu Lineker ise '5 dakikada futbolda ne kadar çılgın şeyler olabiliyor. Benim yaşımda kalp için iyi değil. Leicester için ne büyük bir geri dönüş' dedi.

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