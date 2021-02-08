Skorer
• 08 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Süper bilgisayar, Süper Lig şampiyonunu belirledi! Küme düşen takım şok etti...
Süper Lig'de 24. hafta tamamlanırken zirve yarışı da hiç olmadığı kadar alevlendi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez şampiyon olacak takımı tahmin eden süper bilgisayar bu yılın şampiyonunu da belirledi. Küme düşen takım ise şoke etti. İşte detaylar...
Skorer
• 08 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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3 BÜYÜK AYNI PUANDA
Hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'ın Konya karşısındaki galibiyeti sonrası üç büyüklerin üçü de 48 puanda bulunuyor.
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