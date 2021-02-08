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Skorer
• 08 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Süper bilgisayar, Süper Lig şampiyonunu belirledi! Küme düşen takım şok etti...

Süper Lig'de 24. hafta tamamlanırken zirve yarışı da hiç olmadığı kadar alevlendi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez şampiyon olacak takımı tahmin eden süper bilgisayar bu yılın şampiyonunu da belirledi. Küme düşen takım ise şoke etti. İşte detaylar...

Skorer
• 08 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
13 BÜYÜK AYNI PUANDA
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3 BÜYÜK AYNI PUANDA

Hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'ın Konya karşısındaki galibiyeti sonrası üç büyüklerin üçü de 48 puanda bulunuyor.

2ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

Futbol ligleri için yaptığı tahminlerde yakaladığı başarıyla dikkat çeken 'Süper Bilgisayar' uygulaması, bu senenin şampiyonunu da belirledi.

3GEÇEN HAFTALARIN VERİLERİNE GÖRE...

GEÇEN HAFTALARIN VERİLERİNE GÖRE...

Süper Bilgisayar, ligde geçtiğimiz 24 haftanın istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor.

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ŞAMPİYON GALATASARAY

Bilgisayarın lig sonu tahminine göre Galatasaray 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 88 puanla şampiyon oluyor.

5F.BAHÇE 2 PUAN FARKLA 2.

F.BAHÇE 2 PUAN FARKLA 2.

Ligin 2. sırasında ise 86 puan Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ligi tamamlıyor.

6LİGİN 3. BEŞİKTAŞ

LİGİN 3. BEŞİKTAŞ

40 maç sonunda 25 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'i 3. bitiren ekip...

7KÜME DÜŞEN TAKIM ŞOKE ETTİ

KÜME DÜŞEN TAKIM ŞOKE ETTİ

Süper Bilgisayar'ın bu tahminlerinin yanı sıra küme düşme potasıyla ilgili sonucu şoke etti.

8SON ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR KÜME DÜŞÜYOR

SON ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR KÜME DÜŞÜYOR

Tahmine göre Gençlerbirliği, Denizlispor, Erzurumspor'un yanısıra son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'e veda eden takımlar oluyor.

921 MAĞLUBİYETLE LİGE VEDA

21 MAĞLUBİYETLE LİGE VEDA

Ligi 18. sırada tamamlayan Başakşehir, 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 21 mağlubiyetle TFF 1. Lig'e düşüyor.

10SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK OLUR

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK OLUR

Eğer bu tahmin gerçekleşirse tarihte eşi görülmemiş bir şekilde geçtiğimiz sene ligi şampiyonlukla tamamlayan Başakşehir, bu sene küme düşmüş olacak.

11İŞTE SÜPER BİLGİSAYARA GÖRE 40 MAÇ SONUNDA TÜM PUAN DURUMU

İŞTE SÜPER BİLGİSAYARA GÖRE 40 MAÇ SONUNDA TÜM PUAN DURUMU

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